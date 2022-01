Karim Benzema a Real Madrid legendái közé emelkedett

A két csapat szeptemberi mérkőzésén a Valencia egészen a 86. percig vezetett, de a végjátékban a CIES-nél a világ legértékesebb futballistájának számító Vinícius Júnior és Karim Benzema is betalált a másik passzából, így 2–1-re a Real Madrid nyert.

Ezen a meccsen sokáig szinte csak a brazil szélső megiramodása jelentett veszélyt, az első fél óra végéhez érve viszont kezdtek felpörögni az események, előbb Marco Asensio lövését hárította Jasper Cillesen, majd Karim Benzema tekert távolról mellé, mielőtt Luka Modric 16 méteres próbálkozása a lécen csattant.

Pillanatokkal ezt követően Casemiro szerzett labdát a Valencia térfelén, betört a 16-oson belülre, majd a keresztező védő lábában elesett. A büntetőt Karim Benzema a jobb felső sarokba bombázta (0–1).

-Karim Benzema scores his h goal for Real Madrid in all competitions. He is the 4 player to reach this milestone



450 - Cristiano Ronaldo

323 - Raúl

308 - Alfredo Di Stéfano

300 - Karim Benzema#RealMadridValencia pic.twitter.com/nurbSKR0uB