Szoboszlai góllal és gólpasszal járult hozzá a sikerhez

A házigazdában Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szoboszlai Dominik is kezdőként kapott helyet, a vendégeknél a műtéte után lábadozó Szalai Ádám továbbra sem bevethető.

A lipcseiek az első félidő derekán előbb ember-, majd gólelőnybe kerültek, Alexander Hack kiállítása után André Silva értékesítette a büntetőt.

A második játékrészre beállt Christopher Nkunku is, ezzel pedig egy csapásra el is dőlt a meccs, előbb Szoboszlai Dominiknek adott gólpasszt a francia, majd a magyar középpályás a passza után maga is betalált, mielőtt André Silva újabb gólját felvezette volna, így pedig még az is belefért, hogy közte egyet a vendégek is szereztek (4–1).

Szoboszlai Dominik ebben az idényben a 23. tétmeccsét játszotta, ezeken pedig a mérlege nyolc gólra és öt gólpasszra javult.

Szoboszlai Dominik gólja

A hajrában görcsöt kapó Szoboszlait a 87. percben cserélték le elővigyázatosságból, helyére a 16 éves Sidney Raebiger állt be.

Sallai Roland ugyancsak kezdő volt (ő 70 percet kapott), a Freiburg viszont hazai pályán hiába vezetett két góllal, csak döntetlent játszott a bennmaradásért küzdő Bielefelddel, így elbukta a 3. helyét a tabellán.

A Leverkusen az első félidőben lejátszotta a pályáról az Union Berlint, de így sem tudott előnnyel fordulni, sőt a fővárosiak a szünet után fordítani is tudtak, és csak a végén tudott megmenteni egy pontot a házigazda (2–2).

BUNDESLIGA

18. FORDULÓ

Freiburg–Bielefeld 2–2 (Haberer 6., Dzsong Vu Jong 46., ill. Okugava 60., Lasme 87.)

Fürth–Stuttgart 0–0

Hoffenheim–Augsburg 3–1 (Bebou 38., 44., Raum 93., ill. Gregoritsch 5.)

Bayer Leverkusen–Union Berlin 2–2 (Schick 38., Tah 84., ill. Prömel 45., 50.)

RB Leipzig–Mainz 4–1 (André Silva 21., 60. – az elsőt 11-esből, Szoboszlai 47., Nkunku 58., ill. Li Dzse Szung 57.)

18.30: Frankfurt–Dortmund

Az élmezőny állása: 1. Bayern München 43 pont (57–18), 2. Dortmund 34 (41–26, 17 meccs), 3. Hoffenheim 31 (38–27), 4. Freiburg 30 (30–18), 5. Leverkusen 29 (42–30), 6. Union Berlin 28 (25–23), 7. Frankfurt 27 (27–24, 17), 8. RB Leipzig 25 (34–23)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik lába lövésre lendül, 2–0 – Jan Woitas / picture alliance via Getty Images)