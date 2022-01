A Real Madrid elképesztő hajrával mentett pontot

A friss Szuperkupa-győztes Real a hát közepén a kupában a hosszabbítás végjátékában fordított az Elche ellen, így sorozatban az ötödik tétmeccsét nyerte meg.

Most is nagy fölényben játszott az éllovas királyi gárda, a 33. percben pedig annak ellenére büntetőhöz jutott, hogy a labdaszerzésnél Toni Kroos egyértelműen szabálytalankodott, az, hogy Vinícius Júniort is felrúgták, vitán felül áll.

Karim Benzema állt a labda mögé, és az általában biztos lábú végrehajtó ezúttal a léc fölé bombázott.

A vendégek kis túlzással csak pillanatokig birtokolták a labdát, de a 42. percben így is vezetést szereztek, Fidel bal oldali beadása után Lucas Boyé fejelt a hálóba (0–1).

A játékrész ráadásában Kroos került közel az egyenlítéshez, remek szabadrúgását viszont bravúrral hárította Édgar Badía.

A Real Madrid az első félidőben 13-szor lőtt kapura, mindhiába.

A fordulást követően újabb véleményes tizenegyest kapott a Real Madrid, ezt azonban a videobíró segítségével végül visszafújták, ami pedig ennél is rosszabb hír volt, hogy Benzema a combjához kapott, és le kellett cserélni.

A 71. percben Vinícius Júnior lőtt kevéssel mellé lesgyanús helyzetből, majd újabb büntetőt reklamáltak a hazaiak, de az utolsó negyedóra kezdetén Boyé remek előkészítése után Pere Milla lőtte ki a jobb alsót (0–2).

A 82. percben újabb videózás és újabb büntető következett, Luka Modric a bal alsóba helyezett (1–2).

A Real Madrid pedig vérszemet kapott, és a 23. kapura lövésből pontot is mentett, Éder Militao fejelt Vinícius Júnior beadása után a kapuba (2–2).

LA LIGA

22. FORDULÓ

Granada–Osasuna 0–2 (D. García 64., Kike 89.)

Real Madrid–Elche 2–2 (Modric 82. – 11-esből, Militao 92. ill. Boyé 42., Milla 76.)

18.30: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1)

18.30: Real Sociedad–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Barcelona (Tv: Spíler2)

Az élmezőny állása: 1. Real Madrid 50 (47–20), 2. Sevilla 46 (34–16), 3. Betis 40 (41–25), 4. Atlético Madrid 36 (36–26, 21 meccs), ...7. Barcelona 32 (31–23, 20), ...15. Elche 23 (23–30)

(Borítókép: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images)