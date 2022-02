A Real úgy nyerhette a téli piacot, hogy hivatalosan nem is igazolt!

Hétfőn hivatalosan véget ért a téli átigazolási piac az európai klubfutball világában, és bár ez az időszak általában csendesebb, mint a nyári, azért így is gazdagon röpködtek az euró-tízmilliók.

Várható volt, hogy a tél egyik, ha nem a legaktívabb csapata az újgazdag Newcastle United lesz, hiszen az elmúlt időszakban sanyarú sorsú „szarkáknál” az új tulajdonos érkezésével hirtelen kis túlzással végtelen mennyiségű pénz állt a házhoz, miközben a gárda csak a 18., még pont kieső helyen áll a Premier League-ben.

A keret megerősítése érdekében gyakorlatilag mindenhova jött érkező, a védelmet az angol válogatott Kieran Trippierrel, a középpályássort Bruno Guimaraes mellett a közel 30 milliós Joe Willockkal, a támadósort pedig a 30 milliós Chris Wooddal turbózták fel annak érdekében, hogy a bennmaradás meglegyen – aztán jó eséllyel a nyáron jöhet a még nagyobb beruházás.

Nagy volt a mozgolódás a Barcelonánál is, amely nagy nehezen csak tudta regisztrálni Ferran Torrest, a Manchester Citytől 55 millió euróért cserébe érkező 21 éves szélső mellett Adama Traoré is érkezett (elsőre kölcsönbe), sőt a hírek szerint Pierre-Emerick Aubameyang is itt köt ki.

Akadt távozó is, innen a legjelentősebb Philippe Coutinho, aki Lucas Digne-hez hasonlóan Steven Gerrard csapatánál, az Aston Villánál folytatja.

Az Everton rendkívül erősen zárta a januárt, hiszen Frank Lampard menedzser kinevezése mellett Dele Alli és Donny van de Beek is érkezett a piac utolsó napján.

A legnagyobb durranásának Dusan Vlahovics számít, a Fiorentina 70 millió euróra taksált csatára még ennél is drágábban, 81,6 millióért váltott a Juventus mezére.

Igaz, volt még egy ennél is jelentősebb fejlemény hétfő estére, ugyanis egybehangzó nemzetközi sajtóhírek szerint a Real Madrid megegyezett Kylian Mbappéval, aki a nyáron ingyen érkezik a PSG-től, és évi nettó 50 millió eurót keres majd.

A legnagyobb sztori viszont mindezektől függetlenül alighanem az, hogy Christian Eriksen visszatérhet a pályára!

játékos kor honnan hova mennyiért piaci érték 1. Dusan Vlahovics 22 Fiorentina Juventus 81,6 70 2. Ferran Torres 21 Man. City Barcelona 55 45 3. Luis Díaz 25 Porto Liverpool 45 40 4. Tanguy Ndombélé 25 Tottenham Lyon kölcsönbe 38 5. Robin Gosens 27 Atalanta Inter kölcsönbe 35 6. Anthony Martial 26 Man. Utd. Sevilla kölcsönbe 32 7. Bruno Guimaraes 24 Lyon Newcastle 42,1 30 8. Lucas Digne 28 Everton Aston Villa 30 30 Dejan Kulusevski 21 Juventus Tottenham kölcsönbe 30 10. Adama Traoré 26 Wolves Barcelona kölcsönbe 28 Bryan Gil 20 Tottenham Valencia kölcsönbe 28 A transfermarkt.de adatai

