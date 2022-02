Világi Oszkár lett az ETO FC Győr új tulajdonosa

Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere az esemény elején elmondta, nem lehet úgy megcélozni az NB I-et, ha a csapat célja az NB II 10. helyezése. Márpedig Világi Oszkár élvonalbeli csapatot szeretne Győrben.

Korábban minden olyan felkérést elutasítottam, amely arról szólt, hogy rész-, vagy akár kizárólagos tulajdonos legyek más csapatoknál, mivel egy klub is hatalmas terhet jelent. A Győr esetében viszont most azért tettem kivételt, mert ugyanazt érzem, amit a DAC-nál is: közösségteremtés és építés a cél!