A Lipcsének nem volt ellenszere a Bayern letámadására

Gulácsi Péter és Willi Orbán a kezdőben, Szoboszlai Dominik viszont csak a kispadon kapott helyet a forduló rangadóján, amely jó iramban kezdődött, mindkét oldalon alakult ki helyzet. Aztán a 12. percben egy védelmi megingás után megszerezte a vezetést a rekordbajnok, Gulácsi Robert Lewandowski lövését még védeni tudta, a kipattanóra viszont Thomas Müller érkezett elsőként, akinek nem volt nehéz dolga.

Nem esett kétségbe a Leipzig, a 27. percben egy labdaszerzés után szép kontrát vezetett a vendégcsapat, a végén André Silva tudta kisodródva, éles szögből a kapuba juttatni a labdát. De a bajoroknak még volt válaszuk a félidőben, a 44. percben Kingsley Coman beadására tökéletesen érkezett Lewandowski, és védhetetlenül fejelt a jobb sarokba.

A szünet után már Szoboszlai is pályán volt, és ő is láthatta, ahogy Konrad Laimer parádés indítása után Christian Nkunku kiegyenlített az 53. percben.

Nem sokáig örülhetett azonban az egálnak a Lipcse, Gulácsi ugyanis rossz helyre rúgta ki a labdát, amire lecsapott Coman, aki Serge Gnabryhoz játszott a jobb szélre, az ő beadásába pedig úgy ért bele Joško Gvardiol, hogy a labda a vendégek kapujában kötött ki.

A folytatásban a Leipzig nem tudott megújulni, sőt a nagyobb helyzeteket a Bayern alakította ki, Lewandowski és Leroy Sané is eldönthette volna végérvényesen a rangadót, de a végeredmény maradt 3–2. A Bayernnek 21 forduló után 52 pontja van, és kilenc ponttal vezet a vasárnap pályára lépő Dortmund előtt.

A magyar válogatott Sallai Rolandot is foglalkoztató Freiburg 1–0-s vereséget szenvedett a Köln vendégeként. A magyar szélső a szünetben állt be, amikor csapata már hátrányban volt, aztán néhány perc múlva be is talált a kapuba, ám a gólt videobírós ellenőrzés után érvénytelenítették.

A szintén magyar válogatott Szalai Ádám együttese, a Mainz viszont győzött 2–0-ra a vendég Hoffenheimmel szemben. Szalai a 87. percben állt be csereként. A támadó legutóbb december 4-én lépett pályára, az elmúlt hetekben közlekedési balesete, majd műtétje miatt nem számíthattak rá.

Az ugyancsak válogatott Schäfer Andrást sérülés miatt nélkülöző Union Berlin kikapott Augsburgban, míg a Frankfurt gólokban gazdag összecsapást nyert meg a Stuttgart otthonában.

Bundesliga, 21. forduló:

1. FC Köln–SC Freiburg 1–0 (1–0)

FSV Mainz 05–TSG 1899 Hoffenheim 2–0 (0–0)

FC Augsburg–1. FC Union Berlin 2–0 (1–0)

Arminia Bielefeld–Borussia Mönchengladbach 1–1 (1–1)

VfB Stuttgart–Eintracht Frankfurt 2–3 (1–1)

Bayern München–RB Leipzig 3–2 (2–1)

(Index / MTI)