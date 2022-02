A londoni védő ütötte, rúgta a macskáját – videó

A 2014 és 2021 között a Chelsea alkalmazásában álló futballista előbb a konyhán át rúgta gyönyörű bengáli macskáját, majd óriási pofont kevert le neki, miközben kedélyesen nevetgéltek.

A 2 millió fontos házban készült videót elvileg testvére, Yoan vette fel, majd posztolták a Snapchaten.

As a cat owner, Kurt Zouma's abuse of his pet has made me feel physically sick tonight.

How could someone treat their animal like this for sport and cheap laughs?

He must never own a cat again. pic.twitter.com/tV905qI6pR