A 36 éves exfocista – aki jelenleg a Derby County vezetőedzője – a BBC Breakfast adásában adott interjút. Azt már korábban is tudni lehetett, hogy komoly problémái voltak az alkohollal: 2019-ben egy alkalommal őrizetbe is vették emiatt, korábban pedig a jogosítványát vonták be.

Most elmondta, hogy a probléma gyakorlatilag végigkísérte élsportolói karrierjét.

Tíz-tizenöt éve nem tehettem volna meg, hogy bemegyek az öltözőbe, és azt mondom: »Alkoholproblémáim, mentális egészségügyi problémáim vannak«. Ezt akkor még nem lehetett megtenni

– fogalmazott Wayne Rooney.

A focista azt mondta, hogy valójában nem alkoholista volt, hanem rohamivó, ami azt jelentette, hogy például két napig egyáltalán nem ivott, azután viszont két napig egyfolytában alkoholizált.

Utána leporoltam magam – szemcseppel, rágóval, szájmosással –, hogy mehessek dolgozni, és mentem a pályára. Gyakran nem a legjobb formámat nyújtottam a klubom számára

– vallotta be. Arra a kérdésre, hogy ez idő alatt mitől félt a legjobban, azt mondta:

Valószínűleg a haláltól.

Kifejtette: attól tartott, hogy belehal az ivásba, vagy megöl másokat. „Ezek akár lehettek volna lányok is, előfordulhatott volna, hogy ittasan vezetek – erre volt is példa –, és megölök valakit, vagy én magam halok meg” – mondta.

Wayne Rooney szerint később az segített neki, hogy őszintén tudott beszélni másokkal a problémájáról.

Beszéltem róla több emberrel, az tud segíteni, ha az ember ki tudja engedni magából az érzéseit. Én ezt korábban nem tettem meg, mindent magamban tartottam

– mondta, hozzátéve: „Tudtam, hogy segítségre van szükségem ahhoz, hogy megmentsem magamat és a családomat.”

Ezzel kapcsolatban elmondta azt is, hogy az alkohol már a feleségével, Colleennal való viszonyát is veszélybe sodorta több alkalommal. Kifejtette: volt olyan időszak, amikor párja félt magára hagyni őt akár csak néhány órára is emiatt.

Arra a kérdésre, hogy most hogy áll ezzel a problémával, Wayne Rooney azt mondta:

Jól kezelem. Most tényleg irányítani tudom, azért, mert muszáj volt megtanulnom kezelni.

A botrányok is végigkísérték a pályafutását

Az interjúban Rooney azokról a botrányokról is beszélt, amelyek szintén a karrierje részét képezték. Elmondta, hogy már kamaszként is gyakran verekedésbe keveredett, 12 évesen például egyszer a szemét is össze kellett varrni egy ilyen eset után.

Ennek ellenére, a tehetségének köszönhetően már nagyon fiatalon, a tizenhetedik születésnapja előtt öt nappal bemutatkozott az angol első osztályban, a Premier League-ben: az Everton csapatában lépett pályára az akkor harminc mérkőzés óta veretlenség Arsenal ellen, amelyben olyan ikonikus focisták játszottak, mint Thierry Henry, Patrick Vieira, David Seaman és Sol Campbell.

Wayne Rooney az interjúban elismerte, hogy ő is felnézett rájuk, és nagyon örült, hogy pályára léphet ellenük. Ráadásul eltökélte, hogy 16 évesen is szeretne betalálni az élvonalban.

Ez pedig sikerült is a meccs utolsó pillanataiban, amikor fergetes gólt szerzett.

A gól aztán el is döntött a meccset, és ezzel megszakadt az Arsenal szériája. A csapat edzője, Arsene Wenger a meccs utáni nyilatkozatában a valaha volt legnagyobb angol tehetségnek nevezte Rooney-t. A focista az interjúban elismerte, hogy 18 évesen már ő maga is a világ legjobb focistájának érezte magát.

A fiatal sztár karrierje ezután egyenesen ívelt felfelé, és nem sokkal később már a Manchester Unitedben, valamint az angol válogatottban lőtte a gólokat (karrierje alatt egyébként mindkét helyen gólrekordot állított be, amelyet azóta még nem döntött meg senki – bár a válogatottban erre Harry Kane-nek jó esélye lesz, mivel a 28 éves sztár már csak öt gólra jár tőle).

Az interjúban Wayne Rooney a fentiek mellett beszélt arról is, hogy 2006-ban, a Chelsea elleni, a bajnoki címről is döntő idényzáró meccsénél – amelyen végül 3–0-ra kikaptak – annyira frusztrált volt, hogy már a mérkőzés előtt is direkt sérülést akart okozni valakinek. Emiatt azon a meccsen olyan cipőben lépett pályára, amelyen nagyobb stoplik voltak, mint amilyet általában használt.

A mérkőzésen volt is egy durva ütközése John Terryvel, akit emiatt le kellett cserélni, viszont ő maga sem járt jobban, mivel egy becsúszó szerelés után nagyon rosszul esett – szerinte a hosszú stopli miatt –, és lábtörést szenvedett.

Végül hordágyon vitték le a pályáról, emiatt kis híján ki kellett hagynia a 2006-os világbajnokságot is.

Akkor egyáltalán nem voltam rendben fizikailag a bajnokságban, megállás nélkül fájdalomcsillapítót szedtem

– idézte fel a korábbi klasszis. Ezzel kapcsoltban beszélt arról az esetről, amikor a bajnokság negyeddöntőjében Portugália ellen leküldték a pályáról, miután durva szabálytalanságot követett el Ricardo Carvalho ellen.

A szabálytalanság után többek között manchesteri csapattársa, Cristiano Ronaldo is azért reklamált a bírónál, hogy küldjék le Rooney-t, majd – amikor ez megtörtént – rákacsintott portugál csapattársaira.

Rooney ezzel kapcsolatban most az mondta, hogy az öltözőben nagyon dühös volt, és rosszul érezte magát, de a történtek miatt nem haragudott meg Ronaldóra. Ezt aztán később neki is elmondta, hozzátéve, hogy a Premier League-ben arra kell koncentrálniuk, hogy a Manchester nyerjen a bajnokságban a következő szezonban – így is lett.

A sztárfocista végül arról is szót ejtett, hogy szerinte jogosan állt bele egy konfliktusba Sir Alex Fergusonnal, a manchesteriek legendás menedzserével 2010-ben. „Eladtuk Tévezt, eladtuk Ronaldót. Én maradtam az egyetlen igazán jó játékos” – idézte fel.

Bementem Alex Ferguson irodájába, és megkérdeztem tőle, hogy mi a terve pontosan. Erre azt válaszolta: menj ki az irodámból

– mondta Wayne Ronney.

Csapattársai közül két meghatározó játékos, Gary Neville és Rio Ferdinand sem értett vele akkor egyet, Rooney azonban most is fenntartja, hogy jogosan kérte számon a csapat edzőjét.

Ha megnézzük, mi történt a következő öt évben a meeting után, akkor látszott, hogy Alex Ferguson is jól tudta, merre tart a csapat. Amint csak tudott, lelépett, és a romokat azóta is takarítják utána

– fogalmazott Rooney.

Az interjú apropóját az adta, hogy pénteken egy dokumentumfilm is megjelenik Rooney életéről. A filmben ugyancsak szó esik ezekről a témákról.

