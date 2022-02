A Dortmund fölényesen nyert a Schäferék elleni rangadót

A 2021-es év magyar aranylabdása a kispadon kapott helyet a találkozón, amelyen az első félidő derekán Marco Reus kétszer is bevette a hazai kaput.

A hajrához közeledve tovább növelték előnyüket a fekete-sárgák, akik így éltek a Bayern meglepő zakójával, és hat pontra kapaszkodtak.

A fordulót még a negyedik helyen kezdő berliniek számára a szépítés sem jött össze (Mohwald gólját szabálytalanság miatt elvették), az eredmények alakulása miatt pedig már csak a hatodik helyen állnak. Schäfer András a 78. percben állt be, ő most mutatkozott be az együttes színeiben, a 95. percben sárga lapot kapott.

Sőt, a vasárnapi második meccsen a Hoffenheim is győzött, így pedig már csak a 7. az Union Berlin.

BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

Union Berlin–Dortmund 0–3 (Reus 18., 25., Guerreiro 71.)

Hoffenheim–Bielefeld 2–0 (Hübner 22., Rutter 51.)

Az élmezőny állása: 1. Bayern München 52 pont (70–25), 2. Dortmund 46 (57–36), 3. Leverkusen 41 (58–36), RB Leipzig 34 (43–27), 5. Hoffenheim 34 (43–34), 6. Freiburg 34 (34–25), 7. Union Berlin 34 (29–30)

(Borítókép: Ronny HARTMANN / AFP)