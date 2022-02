A PSG lefocizta a Realt, de csak a ráadásban győzött

A hétfői Valentin-nap után kedden már a futball szerelmesei is örülhettek: több mint kéthónapos szünet után ugyanis visszatért a Bajnokok Ligája! Két nyolcaddöntőt rendeztek kedden este: a PSG a Real Madridot, a Sporting CP a Manchester Cityt fogadta. Az előző szezon döntőse idegenbeli kiütéses győzelmével (0–5) gyakorlatilag már a negyeddöntőre készülhet, a francia és a spanyol kirakatcsapat azonban sokáig nem bírt egymással, Mbappé azonban a hosszabbításban megnyerte a meccset a párizsiaknak.

PSG–Real Madrid 1–0 (0–0)

A legjobb 16 között talán ezt a párosítást övezte a legnagyobb várakozás, amelynek legnagyobb pikantériáját egyértelműen Lionel Messi személye jelentette, aki a Barcelona játékosaként számtalanszor szomorította el a madridi drukkereket, most pedig már a Paris Saint-Germain játékosaként készült ugyanerre.

Ott is volt a kezdőben, akárcsak Kylian Mbappé, Neymar sérülése azonban az előzetes híreknek megfelelően nem jött rendbe, a kispadra viszont már leült a brazil klasszis. A túloldalon Karim Benzema felépült, így természetesen a csapatkapitányi karszalagot is ő viselte, de ott volt a csapatban az idén bombaformában futballozó Vinicius Jr. is.

Az első lehetőségre, vagy inkább már-már ziccerre az ötödik percig kellett várni: Mbappé bolondította meg a Real jobb oldali védelmét, majd laposan centerezett, Ángel Di Maria azonban hét méterről, szemben a kapuval csúnyán fölé bombázott.

A 17. percben már a fiatal francia támadó került gólhelyzetbe, lerázta magáról Daniel Carvajalt, Thibaut Courtois azonban bravúrral szögletre mentette Mbappé közeli lövését. A folytatásban sem változott a játék képe, a Real gyakorlatilag 10 emberrel védekezett, elvétve lépték csak át a félpályát a spanyol csapat játékosai.

Újabb nagy helyzet azonban a félidő hajrájáig egyik alakulat előtt sem adódott, a ráadás perceiben aztán Casemiro fejese ment nem sokkal mellé, ez volt az egyetlen értékelhető momentum 45 perc alatt a vendégektől.

A második félidő ugyanúgy hazai ziccerrel indult, mint az első, megint Mbappé került szembe Courtois-val, kettejük párharcát azonban ismét utóbbi nyerte, a belga kapus leért a jobb alsóba tartó kísérletre.

Nyomasztóvá vált a PSG fölénye, amely végül a 61. percben érhetett volna góllá:

a tarthatatlan Mbappét Carvajal rúgta fel a 16-oson belül, a jogos büntetőt azonban Lionel Messi nem helyezte eléggé, Courtois pedig jó irányba ment és hárította a 11-est!

Az utolsó bő 20 percre Mauricio Pochettino bedobta Neymart is, aki közel kéthónapos kihagyás után tért vissza a pályára. Lendületet is adott a PSG támadójátékának, a 77. minutumban azonban megint Mbappé járt közel a vezetés megszerzéséhez, az ötös sarkáról leadott lövése centikkel a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret.

A hajrában a Real próbálta eldugni a labdát, a vendégeknek tökéletes volt a gól nélküli döntetlen, a párizsiak pedig hiába támadtak mindent egy lapra feltéve, semmi nem akart összejönni nekik a kapu elött.

A 94. percben aztán megtört a jég:

Neymar sarokkal készített le Mbappé elé, aki átjátszotta magát Éder Militaón és Lucas Vazquezen, majd Courtois lába között közelről a kapuba gurított, megnyerve ezzel a meccset a PSG-nek.

Sporting CP–Manchester City 0–5 (0–4)

A papírforma alapján az előző szezon döntősének ez a párharc nem okozhatott gondot, Pep Guardiola alakulata pedig éppen ennek megfelelően kezdte a találkozót. A 7. percben Rijad Mahrez máris vezetéshez juttatta a vendégeket, Kevin De Bruyne hozta kihagyhatatlan helyzetbe az algériai támadót és bár több mint két percig videózták az esetet, hogy a belga nem volt-e lesen, végül megadták a találatot.

Nem sokkal később pedig már 2–0-ra vezetett a City:

Rodri fejelte fel az égbe a labdát egy szögletet követően, amelyre Bernardo Silva eszmélt a leggyorsabban és 8 méterről, a felső léc segítségével nagyszerűen bombázott a kapuba.

A 33. percben aztán nemcsak a meccset, hanem vélhetően a párharcot is lezárta az angol együttes, Mahrez ezúttal előkészített, jobbról érkező beadását pedig Phil Foden némi szerencsével átvette, majd közelről a hálóba passzolta, 0–3!

Itt azonban még nem volt vége, Bernardo Silva ugyanis a 45. percben duplázott, egy félidő alatt tehát négyet lőtt az angol listavezető a portugál bajnokság második helyezettjének...

A szünet után közvetlenül Bernardo Silva harmadik találatát les miatt érvénytelenítette a videobíró, Raheem Sterling remekbeszabott távoli tekerésénél azonban sem a technika, sem Antonio Adan kapus nem tudta megmenteni a lisszaboniakat, 0–5!

Innentől megkegyelmeztek a manchesteriek, az eredmény már nem változott, a visszavágó azonban már csak formalitás lesz a számukra.

BAJNOKOK LIGÁJA

Nyolcaddöntő, első mérkőzés

PSG (francia)–Real Madrid (spanyol) 1–0 (0–0)

gólszerző: Mbappé (94.)

Sporting CP (portugál)–Manchester City (angol) 0–4 (0–4)

gólszerző: Bernardo Silva (17., 44.), Mahrez (7.), Foden (33.), Sterling (58.)

(Borítókép: Franck Fife / AFP)