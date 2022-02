Neymar Amerikába akar igazolni, mert ott több a szabadság

A PSG-hez 2025-ig köti szerződés a brazil futballsztárt, aki egy podcastben most az azt követő jövőjéről is beszélt, amelyből kiderült, hol képzeli el a pályafutása végét.

Neymar abban nem biztos, hogy klubszinten valaha is visszatér majd korábbi sikerei színhelyére, Brazíliába, ahol a Santos csapatával háromszor nyert bajnokságot, egyszer-egyszer pedig Brazil Kupát és Libertadores-kupát. Ennek ellenére vannak tervei.

Szívesen kipróbálnám magam az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban, legalább egy idényt játszanék az MLS-ben. Tetszik, hogy ott gyors a játék, ráadásul három hónapos szabadságom lenne…

– viccelődött a brazil támadó.

Neymar azt is elárulta, hogy addig szeretne futballozni, amíg fizikálisan és mentálisan is jó állapotban érzi magát. „Ha a testem és a fejem is engedi, még pár évet játszom, de utóbbinál nem lehet megmondani, pontosan mennyi időt bír" – fogalmazott Neymar, akit jelenlegi szerződése 2025-ig köt a Paris Saint-Germainhez.