Európa ajtaján dörömböl a németek legújabb edzőzsenije

A német edzőképzés évek óta bizonyítja, hogy valami nagyon jól működik arrafelé. Jürgen Klopp, Thomas Tuchel vagy Hansi Flick csak néhány kiemelkedő név a topmenedzserek közül, akik gyakorlatilag mindent megnyertek már klubcsapataikkal. A fiatalabb generáció legnagyobb ígérete a jelenleg a Bayern kispadján ülő Julian Nagelsmann, ám érdemes a Red Bull Salzburgot irányító Matthias Jaissle nevét is megjegyezni. Őt mutatjuk most be egy kicsit részletesebben.