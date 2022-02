Elképesztő bátorság: felszólalt az első orosz sportoló is a háború ellen

A sportvilág sem hagyta szó nélkül a napokban teljesen kaotikussá vált és háborúvá fajult orosz–ukrán konfliktust. Csütörtök hajnalban jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy elrendelte különleges katonai műveletek végrehajtását a Donyec-medencében, amivel kirobbant a háború.

Korábban már összeszedtük az ukrán sport legnevesebb szereplőinek felszólalásait, köztük a Ferencváros játékosa, Olekszandr Zubkov is reagált az orosz erőszakra.

Orosz oldalról eddig nem igazán érkeztek reakciók, ám a Dinamo Moszkva 32 éves csatára, Fjodor Szmolov megtörte a jeget. A 45-szörös orosz válogatott labdarúgó az Instagramon tett közzé egy fekete képet, alá pedig azt írta:

Ne háborúzz.

Fjodor Szmolov alig másfél hónapja igazolt a Dinamo Moszkvához a Lokomotiv Moszkvától. A csapatban alapembernek számító támadó szinte egész pályafutása alatt Oroszországban futballozott, fél-fél évet töltött légiósként kölcsönben Hollandiában, illetve Spanyolországban.

A napokban az USA és az Európai Unió gazdasági szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, ezeket pedig az orosz labdarúgócsapatok is megérezhetik. Például a CSZKA Moszkva együttes tulajdonosát, a Vnyesekonombankot (VEB) is súlyos szankciókkal sújtja az unió. Orosz sajtóhírek szerint ez azt is jelentheti, hogy minden téren elvágják a csapatot az európai piactól, és nem is igazolhatnak olyan játékost, aki uniós tagországból származik. Uniós értesülések szerint a VEB az orosz elnök, Vlagyimir Putyin személyes utasításai alapján működik, és kulcsszerepet játszik az orosz védelmi ágazat finanszírozásában.

(Borítókép: Fjodor Szmolov. Fotó: Miguel Riopa / AFP)