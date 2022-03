A Mol Fehérvár játékosa nyolc menekültet fogadott be a saját házába

A Mol Fehérvár 27 éves labdarúgója, Ivan Petrjak is segít az ukrán menekülteken, négy nőt és négy gyermeket fogadott be a saját házába. Emellett pénzzel támogatja az ukrán hadsereget.

Egy ukrán újságíró, Volodimir Zverov posztolta különböző közösségimédia-felületein, hogy a Mol Fehérvár ukrán játékosa, Ivan Petrjak nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is segít bajba jutott honfitársain.

Az újságíró azt mondta az Indexnek, Petrjak négy nőt és négy gyermeket fogadott be otthonába, és mindennel ellátja őket. Zverov úgy tudja, hogy Petrjak pénzzel is támogatja az ukrán hadsereget, és félig komolyan hozzátette: szeretne egy tankot is vásárolni, csak még nem tudja, hogyan.

Az utóbbi napokban Ivan Petrjak és a Ferencvárosban futballozó Olekszandr Zubkov is aktívan posztol a háborúról a saját felületein.

A Mol Fehérvár legutóbb február 25-én a Paks ellen játszott idegenben a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, Petrjak nem volt a keretben. Az NB I-et is utolérte a háború, az ukrán játékosok rendre távol maradtak a mérkőzésektől a legutóbbi fordulóban.

Az ötszörös ukrán válogatott Ivan Petrjak közel négy éve játszik Magyarországon. A Mol Fehérvár 27 éves ukrán szélsője 2018 nyarán a Sahtar Doneckből egy évre kölcsönbe került a Fradihoz, majd végül 1,2 millió euróért a Mol Fehérvár vette meg. A jelenlegi idényben jellemzően a kezdőcsapatban kap helyet, 19 mérkőzésen öt gólt és két gólpasszt jegyzett az NB I-ben.

(Borítókép: Ivan Petrjak. Fotó: Laszlo Szirtesi / Getty Images)