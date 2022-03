Káprázatos három perc után gálával nyert a Real Madrid

A Sevilla pénteki botlásának köszönhetően a királyi gárda úgy várhatta a meccset, hogy egy sikerrel hét pontra növelheti előnyét a tabellán a közvetlen üldözőjével szemben.

Finoman szólva sem indult jól a meccs a házigazdának, hiszen Dani Carvajal szabálytalansága után Mikel Oyarzabal vette be büntetőből a madridi kaput a 10. percben (0–1).

Az éllovast nem törte meg a korai kapott gól, átvette a kezdeményezést és veszélyesebben játszott, sokáig viszont a befejezésekkel hadilábon állt az együttes.

Azt a 40. perctől kezdve olyan szériát mutatott be a Real Madrid, amilyet azért ritkán látni!

Előbb Eduardo Camavinga elégelte meg, hogy nem lépnek ki rá, és lőtt 27 méterről a kapu bal oldalába, majd konkrétan néhány pillanattal a középkezdés után elveszítette a labdát a Real Sociedad, Karim Benzema pedig ugyancsak a hálóba talált – más kérdés, hogy a visszajátszások szerint lesen volt (még ha legfeljebb egy-két centi is lehetett a differencia).

Lendületben maradt a hazai Real, és néhány pillanat játék után ismét nagy helyzetbe került, és bár Rodrygo lövése még a kapusról szögletre pattant, a sarokrúgás után Luka Modric még az előzőnél is nagyobb gólt eresztett meg – ezúttal a jobb felsőbe (2–1).

A második találatot amúgy Benzema készítette elő, ez neki már a 100. gólpassza volt a La Ligában, ebben az évszázadban csak Lionel Messi (192) és Dani Alves (103) jutott el eddig a spanyol élvonalban.

3 - @realmadriden's Karim @Benzemahas become the third player to reach 100 assists in @LaLigaEN in the 21st century, after Lionel Messi (192) and Daniel Alves(103). Centenary. pic.twitter.com/QB95p88IXr