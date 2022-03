Lewandowski BL-történelmet írt, a Bayern hetet vágott

Bayern München (német)–RB Salzburg (osztrák) 7–1 (4–0)

Az erősorrendünk végén tanyázó salzburgiak esetében már az is bravúrnak számított, hogy bejutottak a legjobb 16 közé (persze, ehhez olyan csoport is kellett), hát még az, hogy otthon még a 90. percben is vezettek az egyik nagy esélyes ellen, hogy végül 1–1-re végezzenek.

Most sem kezdett rosszul az osztrák gárda, két nagy lehetősége is volt, de míg ezek kimaradtak, addig Robert Lewandowski könyörtelen volt, előbb erőből, majd fineszesen lőtt a jobb alsóba egy büntetőt, aztán Thomas Müller remek indítása után Philipp Köhn tisztázási kísérlete róla a kapufára pattant, onnan pedig már a kapuba passzolt (3–0).

Ekkor még mindig csak a 23. percben jártunk, márpedig a BL történetében még soha nem sikerült a kezdéstől számítva ilyen gyorsan mesterhármasig jutni!

A meccs és a továbbjutás kérdése így tehát a félidő derekára eldőlt, de így sem álltak le a müncheniek, egy labdaszerzés után Serge Gnabry növelte kiütésessé az előnyt (4–0).

A folytatásra alaposan belenyúltak az edzők a csapatokba (lévén túl sok tétje nem maradt már az összecsapásnak), ez persze nem akadályozta meg a bajorokat a differencia növelésében, Leroy Sané előkészítése után Thomas Müller lőtte ki az alsót (5–0).

A hajrához közeledve aztán a szépségtapasz összejött a vendégeknek, nem is akármilyen, a csupán 18 éves Maurits Kjaergaard óriási gólt ragasztott a rövid felsőbe, de hogy a bajoroké legyen a végszó, arról ismét Müller és Sané gondoskodott, beállítva a 7–1-es végeredményt.

Liverpool (angol)–Inter (olasz) 0–1 (0–0)

A játéknap másik meccsén a Liverpool az Anfielden fogadta az Intert és mivel az odavágón Roberto Firmino és Mohamed Szalah góljának köszönhetően 2–0-ra nyert, kényelmes helyzetből várhatta a párharc második összecsapását. Ennek ellenére Jürgen Kloppnak eszébe sem jutott pihentetni, legnagyobb sztárjai ott voltak a kezdőben, leszámítva éppen a Milánóban első gólt jegyző brazil támadót, akit izomsérülés miatt kellett nélkülöznie.

A félidő első fele komoly helyzetet nem hozott, a legnagyobb izgalmak pedig nem is a pályán, hanem a lelátón történtek:

a 25. percben félbeszakadt a találkozó, egy szurkoló ugyanis rosszul lett.

Nagyjából öt percet állt a játék, a kényszerszünet után pedig a hazaiak többször is veszélyeztettek, Joël Matip például egy szöglet után a keresztlécre fejelt. A szünet előtt még Hakan Calhanoglu jobb oldalról élesen középre lőtt szabadrúgása tréfálta meg majdnem Alissont, ám a kapus végül leért a bal alsó sarokba tartó próbálkozásra.

A második játékrész nagy liverpooli lehetőséggel indult: az 52. percben Samir Handanovic éppen Szalah elé ütött egy beadást, az egyiptomi azonban néhány centit tévedett, 10 méterről leadott lövése a bal oldali kapufán csattant.

Ezt követően nagy rohanásba kezdtek a csapatok, rengeteg volt a középpályán eladott labda, egy ilyen után pedig az Inter megszerezte a vezetést: Lautaro Martínez 18 méterről gyönyörűen rúgta ki a jobb felső sarkot (0–1).

Alexis Sánchez készítette elő a találatot, a chilei azonban pillanatokkal a gól után negatív hőssé vált: Fabinho lábára tartott rá, amiért a 63. percben megkapta második sárga lapját, így emberhátrányba került Simone Inzaghi alakulata.

Az olasz mester cserékkel próbált frissíteni, ám a Liverpool átvette az irányítást, Szalah pedig a 75. percben teljessé tette a hazai kapufa-kollekciót: a jobb oldalit trafálta telibe kapásból egy nagyszerű indítást követően.

A hajrában az angol csapat okosan tartotta a labdát, mindenáron nem akart gólt szerezni, az Inter pedig 10 emberrel nem támadhatott ki meggondolatlanul. Így bár a ráadásban egy mintaszerű kontra végén Luís Diaz ordító ziccere kimaradt, 2–1-es összesítéssel a Liverpool jutott a negyeddöntőbe, az Inter pedig állva halt meg, hiába nyert az Anfielden, búcsúzott Európától.

(Borítókép: Robert Lewandowski a félidő derekára kiütötte a Salzburgot – Christof Stache / AFP)