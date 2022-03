A Bayern csak a Barcelonát szórta meg ennél is jobban

Ha a Bayern Münchennek megy, akkor nagyon megy, ezt most a Salzburg bánta, de még így is jobban jártak az osztrákok a Barcelonánál. A németek remeklése mellett már a Liverpool is készülhet a negyeddöntőre, mondhatni szokásosan – a keddi párharcok legérdekesebb statisztikáiból szemezgettünk.