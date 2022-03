Benzema a sírból hozta vissza és juttatta tovább a Real Madridot

Szerdán újabb két mérkőzéssel folytatódtak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek visszavágói. A Real Madrid összesítésben már kétgólos hátrányban volt a PSG-vel szemben, Karim Benzema mesterhármasával azonban 3–1-re megnyerte a szuperrangadót és bejutott a legjobb nyolc közé. A Manchester City az idegenbeli fölényes győzelem után nem törte össze magát a Sporting ellen, a gól nélküli döntetlen is az angolok magabiztos továbbjutását jelentette.

Real Madrid–PSG 3–1 (0–1)

A párharc első meccsén bár óriási fölényben futballozott a francia kirakatcsapat, temérdek ziccert és Lionel Messi révén egy büntetőt is kihagyott, végül Kylian Mbappé ráadásban szerzett góljával egygólos előnyt szerzett Párizsban. A spanyolországi visszavágó előtt bár a hírek arról szóltak, hogy a Mbappé játéka egy edzésen kapott rúgás miatt kérdéses, a kezdőbe jelölte őt Mauricio Pochettino, akárcsak a másik két szupersztárt, Messit és Neymart is.

Ennek ellenére a hazaiak kezdték aktívabban a találkozót, az intenzív letámadás és a hatalmas lendület nem is ízlett a párizsiaknak. Miután átvészelték a kezdeti rohamokat, a vendégek átvették az irányítást és az első helyzeteket is a PSG oldalán jegyezhettük fel:

előbb Mbappé, majd Neymar tesztelte Thibaut Courtios-t, ám a belga kapus mindkét próbálkozást hárította.

A Real Karim Benzema révén veszélyeztetett először, a francia csatár 18 méteres tekerését azonban Gianluigi Donnarumma látványos vetődéssel szögletre mentette. A 31. percben Messi közeli emelése pattogott el a kapu előtt, nem sokkal később pedig bár Mbappé közelről kilőtte a rövid alsót, a gólpasszt adó Nuno Mendes korábban lesen kapott labdát, így a VAR segítségével érvénytelenítették a találatot.

A 39. percben viszont már a videobíró sem menthette meg a madridiakat:

egy labdaszerzés és egy nagyszerű Neymar indítás után ismét Mbappé iramodhatott meg Courtois kapuja felé, majd 15 méterről ezúttal is a rövid alsót vette célba, a kapus pedig csak beleérni tudott a lövésbe, védeni nem. 0–1.

A második félidő újabb Mbappé-góllal indult, ám a 21 éves támadó hiába cselezte ki higgadtan Courtois-t és passzolt az üres kapuba, les miatt ezt a találatot is annulálták.

A 61. percben aztán gyakorlatilag a semmiből egyenlített a Real Madrid: egy hazaadás után Donnarummát öklelte fel Benzema, a játékvezető azonban nem látott szabálytalanságot, így a labda Viníciushoz került, aki a középen érkező francia csatárhoz passzolt, Benzema pedig közelről egalizált, 1–1.

A találat érezhetően feldobta a hazaiakat, míg a párizsi védelem kissé megzavarodott, hiába került azonban Vinícius óriási ziccerbe, 5 méterről fölé bombázott. A 76. percben viszont a párharcot is kiegyenlítették a madridiak:

Luka Modric Presnel Kimpembe lábai között adott gólpasszt Benzemának, aki hét méterről kilőtte a jobb alsó sarkot. 2–1!

Itt azonban nem volt vége a fiesztának, gyakorlatilag a középkezdésből újabb gólt kapott a PSG: egy labdavesztés után Vinícius elől a menteni igyekvő Marquinhos éppen a középen érkező Benzemához „passzolt”, aki köszönte szépen és külsővel kapásból ezúttal a bal alsóba lőtt. 3–1, ezzel pedig már a Real állt továbbjutásra.

A franciák mindent egy lapra feltéve rohantak az eredmény után, Pochettino beküldte Ángel Di Mariát is a nagy hármas mellé, ám nem jártak sikerrel. Az eredmény már nem változott, így a Madrid készülhet a negyeddöntőre.

Sporting–Manchester City 0–0 (0–0)

A játéknap másik meccsén a lényegi kérdések már Lisszabonban eldőltek, Pep Guardiola alakulata ugyanis 5–0-ra ütötte ki idegenben portugál riválisát. A várakozásoknak megfelelően nem is törték össze magukat a csapatok, az első lövésre a 24. percig kellett várni, ekkor Phil Foden távoli kísérletét fogta Antonio Adán. A 35. percben Raheem Sterling ziccerét is hárította a spanyol kapus – nagyjából ez a két említésre méltó esemény történt az első 45 percben...

Fordulás után úgy tűnt, az angolok rögtön megszerzik a vezetést, némi videozás után azonban kiderült, hogy a kapuba találó Gabriel Jesús lesen állt Rijad Mahrez indításakor, így nem adták meg a gólt.

A folytatásban bár itt is, ott is adódtak helyzetek, a támadók ezen a napon mindent kihagytak, így 0–0-s döntetlennel zárult a párharc, a City kényelmesen sétált be a legjobb nyolc közé.

BAJNOKOK LIGÁJA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓK

Real Madrid (spanyol)–PSG (francia) 3–1 (0–1)

Gólszerző: Benzema (61., 76., 78.), ill. Mbappé (41.)

Továbbjutott a Real Madrid, 3–2-es összesítéssel.

Manchester City (angol)–Sporting (portugál) 0–0

Továbbjutott a Manchester City, 5–0-s összesítéssel.

(Borítókép: Javier Soriano / AFP)