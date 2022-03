Szűken nyert, de már öt ponttal vezet a Milan

Az éllovas lendületesen kezdett, nagy mezőnyfölényben játszva, az első félidőben 12 lehetőséget kialakítva, így nem jelentett meglepetést, amikor a 19. percben megszerezte a vezetést, Pierre Kalulu távoli tekerése talált utat a jobb alsó sarokba (1–0).

Ezt követően valamelyest átadta a teret ellenfelének a Milan, de az Empoli így sem jelentett veszélyt a kapura.

A fordulást követően sokkal kiegyenlítettebb volt a játék, a piros-feketék nem tudták megszerezni a megnyugtató második gólt, de végül ez is belefért.

Tovább kapaszkodik az élbolyra a Juventus, amely egy öngóllal szerzett vezetést a Sampdoria vendégeként, majd Álvaro Morata büntetőjével növelte az előnyét a szünet előtt.

A hajrához közeledve Candreva büntetőjét kivédte ugyan Szczesny (ezzel sorozatban három büntetőt védett a bajnokságban!), de a szépítés így is összejött a házigazdának – hogy aztán Morata lezárja a három pont kérdését (1–3).

3 - Wojciech Szczesny has become the first goalkeeper to have saved three Serie A penalties faced in a row since Emiliano Viviano in the 2017/18 campaign (four). Safety.#SampdoriaJuventus