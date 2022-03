Az Atlético idegenben ejtette ki a Manchester Unitedet a BL-ből

Manchester United–Atlético Madrid 0–1 (0–1)

Az odavágón semmi nem dőlt el, a Wanda Metropolitano Stadionban 1–1-re végeztek a csapatok, így az Old Traffordra maradt a döntés. Jobban kezdték a találkozót a hazaiak, akiknek kezdőjében természetesen ott volt a hétvégi, Tottenham elleni rangadót mesterhármast szerző Cristiano Ronaldo, valamint COVID-fertőzése után Bruno Fernandes is.

Mégsem az ő, hanem a fiatal Anthony Elanga nevéhez fűződött az első komoly lehetőség, ám a 19 éves támadó 3 méterről az üres kapu helyett Jan Oblakba rúgta ziccerét. A túloldalon Rodrigo De Paul gondolt egy merészet és tüzelt jó 25 méterről, a labda felpattant Freden, ennek ellenére David de Gea óriási bravúrral kitolta a léc alól a kísérletet.

A 33. percben Koke ugratta ki Marcos Llorrentét, akinek jobb oldali centerezését Joao Félix passzolta közelről a kapuba, ám Llorente lesen volt az indítás pillanatában, így érvénytelenítették a találatot. A 41. percben viszont már szabályos gólt szereztek a vendégek:

Elanga adta meg magát túl könnyen egy Reainaldóval szembeni párharcban, az ellentámadás végén pedig Félix ívelt a hosszún érkező Renan Lodihoz, a brazil hátvéd pedig 6 méterről a rövid sarokba bólintott, 0–1!

Szünet előtt még Oblak piszkálta ki Fernandes löketét a jobb alsó sarokból, így Atlético-előnnyel mehettek pihenőre a csapatok.

Fordulás után meddő mezőnyfölényben játszott Ralf Rangnick alakulata, helyzetekben azonban nem mutatkozott meg a dominancia, így bő egy órányi játék után hármat is cserélt a német mester, Paul Pogbát, Marcus Rashfordot és Nemanja Maticsot küldte be.

Át is tevődött a játék az Atléti térfelére, ám Diego Simeone csapata minden rutinját használva húzta az időt és csalta a meccset, az MU-ban pedig nem volt meg az átütőerő az egyenlítéshez. Az eredmény tehát nem változott, Cristiano Ronaldóék így búcsúztak a BL további küzdelmeitől.

Ajax–Benfcia 0–1 (0–0)

A játéknap másik meccse is tartogatott izgalmakat, hiszen Lisszabonban 2–2-re végeztek a felek. Az első játékrészben nyomasztó fölényben játszottak a hazaiak, ám csupán lesgólig jutottak Sébastian Haller révén. Steven Berghuisnak is volt egy ígéretes lövése a félidő közepén, amely elkerülte a kaput, így hiába egykapuzott szinte 45 percen keresztül az amszterdami együttes, nem sikerült megszereznie a vezetést.

A második játékrészre sem változott a játék képe, Antony fejese és Dusan Tadics lövése is elkerülte azonban a Benfica kapuját, így az utolsó negyedórára is gól nélküli állással fordultak a csapatok. A futballközhely pedig a 77. percben sokadszorra is igazolta önmagát: a kihagyott helyzetek csúnyán megbosszulták magukat!

André Onana számolta el magát csúnyán egy szöglettel felérő szabadrúgásnál, Darwin Núnez pedig 6 méterről a kapuba fejelt, 0–1!

A hajrában törte a porugálok hátát a háló, mindent egy lapra feltéve támadtak a hazaiak, egyenlíteniük azonban nekik sem sikerült, így a Benfica jutott a legjobb nyolc közé.

BAJNOKOK LIGÁJA

Nyolcaddöntő, visszavágók



Manchester United (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 0–1 (0–1)

gólszerző: Renan Lodi (41.)

Továbbjutott az Atlético Madrid, 2–1-es összesítéssel.

Ajax (holland)–Benfica (portugál) 0–1 (0–1)

gólszerző: Darwin Núnez (77.)

Továbbjutott a Benfica, 3–2-es összesítéssel.

