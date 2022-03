Az Ajax újra rácáfolt Hérakleitoszra, CR-t megátkozta a Real

Lövésből lesz a gól?

A holland együttes gyakorlatilag végig egykapuzott a mérkőzés során, bár az óriási nyomás ellenére „csak” 16 kapura lövésig jutott – meg egy lesgólig. Érvényes találat viszont nem jött össze, a Benfica pedig az egyetlen kapu felületére tartó próbálkozásából (amúgy sem nagyon mentek át a félpályán a vendégek) megszerezte a győztes gólt.

Tegyük hozzá, hogy az amszterdamiak nem először estek áldozatul annak, hogy rendkívül gyenge a hatékonyságuk, hiszen hiába volt ennyi lövésük, ebből csak kettő találta el a kaput, és azok sem voltak lényegében veszélyesek.

Az Ajaxnak csak az előző három bajnokin sikerült 25–6-os, 39–6-os és 20–7-es lövési mutatóval két utolsó percekben kicsikart 3–2-es sikert, valamint egy 1–2-t összehozni, a jelek tehát már az elmúlt hetekben is megvoltak.

De a nemzetközi porondon sem ismeretlen ez, hiszen a Romától úgy kapott ki egy éve az El-negyeddöntőben, hogy otthon 15–7, idegenben 10–7 volt a lövések száma (71 százalékos labdabirtoklás mellett), előtte az Atalanta elleni sorsdöntő hazai BL-csoportmeccsen 12–8 (és egyetlen olasz kaput eltaláló lövés) volt a mérleg a 0–1 során, egy évvel korábban ugyanebben a szituációban 18–7 és 0–1 megint a Valencia ellen, újabb búcsúval.

A BL-ben tehát a legutóbbi három idény utolsó meccsei: otthon, kedvező helyzetből, nagy fölényben 0–1 egy alapvetően védekezésre betömörülő csapat ellen. Még hogy nem lehet kétszer ( vagy többször...) ugyanabba a folyóba lépni!

Keressünk még durvábbat?

Az Ajax a legutóbbi kilenc, kieséses párharcban rendezett hazai BL-meccsén nyeretlen maradt, öt vereség mellett négy döntetlen jött össze.

9 – Ajax have failed to win their last nine home games in the knock-out stage of the Champions League (L5 D4). Fright. #UCL pic.twitter.com/sE8AFHQH22 — OptaJohan (@OptaJohan) March 15, 2022

Megátkozta Cristiano Ronaldót a Real Madrid?

Az ötszörös aranylabdás portugál klasszis vitathatatlanul a Bajnokok Ligája történetének kiemelt figurája, hiszen ötször nyerte meg a sorozatot, 140 gólja pedig Lionel Messit (125) és Robert Lewandowskit (85) megelőzve a legtöbb a szériában.

Sorozatban nyolc idényben jutott el legalább az elődöntőig, amióta viszont távozott a Real Madridtól, egyszer sem jött össze ez neki!

Cristiano Ronaldo left Real Madrid after reaching the semifinals of the #UCL in EIGHT consecutive seasons.



Since then...



2018-19: eliminated in the last eight

2019-20: eliminated in the round of 16

2019-21: eliminated in the round of 16

2019-22: eliminated in the round of 16 pic.twitter.com/XBuVaCmfI5 — MisterChip (English) (@MisterChiping) March 15, 2022

Nem fekszenek a spanyol csapatok a Manchester Unitednek

A „vörös ördögöknek” nem hoztak sok sikert mostanában a spanyol csapatok elleni párharcok, a legutóbbi 13 kieséses csatából csak a Celta, a Real Sociedad és a Granada ellenit tudta megnyerni (utóbbi kettőt tavaly az El-ben, amelynek a döntőjében a spanyol Villareal örülhetett...).

United has lost 10 of its last 13 direct knockout matches vs. Spanish teams:



2009 Barça

2011 Barça

2012 Athletic

2013 Madrid

2017 Celta

2017 Madrid

2018 Sevilla

2019 Barça

2020 Sevilla

2021 R.Sociedad

2021 Granada

2021 Villarreal

2022 Atleti pic.twitter.com/OluuXvkXQf — MisterChip (English) (@MisterChiping) March 15, 2022

Nem úgy az Atléticónak az angolok!

A madridiak a Chelsea (2013–2014 elődöntő), a Liverpool (2019–2020 nyolcaddöntő) és a Manchester United (2021–2022 nyolcaddöntő) elleni párharcot is sikerrel vették, ezzel a BL-t megnyerő összes angol csapatot búcsúztatták egy kieséses körben! Ilyenre senki sem volt képes rajtuk kívül.

Minek otthon nyerni?

Az Atlético Madrid a továbbjutásával az első csapat lett, amely úgy jut el a legjobb nyolcig, hogy közben egyetlen hazai meccset sem nyert meg! A „matracosok” ikszeltek otthon a Portóval és a Manchester Uniteddel, és kikaptak a Liverpooltól, valamint a Milantól. Mégis készülhetnek a negyeddöntőre.

Egy korszak vége?

Egymást követő második évben fordult elő, hogy sem Cristiano Ronaldo, sem Lionel Messi csapata nem jutott be a negyeddöntőbe – ezt megelőzően ez 15 évig nem fordult elő egyáltalán!

2 - This will be the second consecutive season that the Champions League quarter-finals will be played without Cristiano Ronaldo and/or Lionel Messi, which wasn't the case in the previous 15 editions. Absences. #MUNATL pic.twitter.com/0NhxeQaWpq — OptaJean (@OptaJean) March 15, 2022

Nuno Gomes csúcsára tör a Benfica-támadó

Az amszterdami meccset eldöntő Darwin Núnez már a negyedik BL-gólját szerezte meg az idényben, nála többször csak Nuno Gomes jutott a klub színeiben (ötször volt eredményes az 1998–1999-es kiírásban).

Haller újabb „bravúrja”

Az Ajax elefántcsontparti támadója karrierje első hét BL-meccsén egyaránt betalált, összesen 11-szer, kedden viszont csak lesről tudott eredményes lenni. Haller az első futballista a BL történetében, aki legalább 11 gólt szerez egy idényben, és mégsem jut be a negyeddöntőbe sem.

Cristiano Ronaldónak lövése sem volt

Most a szó szoros értelmére kell gondolni, az egyik kedvenc ellenfelének számító Atlético ellen ugyanis 90 perc alatt egy kapura lövésig sem jutott el. Ez volt karrierje harmadik ilyen BL-meccse, korábban az MU színeiben a Panathinaikosz, a Realban a Barcelona ellen fordult elő ez.

0 - For only the third time in his Champions League career, Cristiano Ronaldo tonight played 90+ minutes in a match in the competition without having a single shot; the others were for Man Utd v Panathinaikos in November 2003, and for Real Madrid v Barcelona in May 2011. Blank. pic.twitter.com/zTCG9e4Scg — OptaJoe (@OptaJoe) March 15, 2022

(Borítókép: A Benfica-játékosok öröme Amszterdamban – John Thys / AFP)