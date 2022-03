Van még értelme támadni? Antifutballal a BL-negyeddöntőbe!

Kedden két összecsapást rendeztek meg, a Manchester United Atlético Madrid elleni párharca picit ki is lóg a sorból, hiszen Renan Lodi első félidő végén szerzett találata már a második volt, ami eltalálta a hazai kapu felületét!

Ki kell ezt emelni, az összes többi párharcban ugyanis már az első kaput eltaláló lövés eldöntötte gyakorlatilag a továbbjutás kérdését.

A „vörös ördögök” hiába próbálkoztak az első félidőben hétszer, a három lövést megeresztő Atlético jutott előnyhöz (ráadásul még egy lesgóljuk is volt a madridiaknak), összességében pedig a nagy labdabirtoklásbeli (59 százalék – 41 százalék) és 12 próbálkozásuk is kevésnek bizonyult egy gól megszerzéséhez is, ezzel pedig a hazai 1–1 után a „matracosok” jutottak tovább (0–1).

Még ugyanezen a napon az Ajax fogadta a Benficát, az idegenben 2–2-t játszó holland együttes pedig már az első percektől kezdve nyomasztó fölényben játszva, rendre már az ellenfél térfelén labdát visszaszerezve egykapuzott, más kérdés, hogy hiába volt 16 kapura lövése (meg egy lesgólja), a remekül tömörülő portugálok ellen óriási ziccereket nem tudott kialakítani (ebben – mondjuk – már van rutinja az együttesnek…). Mígnem jött a 77. percben a Benfica első, egyben egyetlen kaput eltaláló próbálkozása, André Onana borzalmasan jött ki Álex Grimaldo szabadrúgására, Darwin Núnez pedig köszönte szépen, és az üres kapuba fejelte a negyeddöntőt érő találatot (0–1).

Szerdán ugyanezt a megoldást láthattuk Torinóban is, amikor a Juventus a spanyolországi 1–1 után az első félidőben lejátszotta a pályáról a Villarrealt, és a folytatásban is lényegesen aktívabb volt, de hiába volt az első 78 percben 14–4 a kapura lövések száma, és 5–0 az azt eltalálóké, a vendégek egy büntetőből előnyhöz jutottak. A házigazda hiába próbálkozott, ezt követően a spanyolok még két gólt szereztek (a harmadikat is tizenegyesből), a Villarreal így az összes kaput eltaláló lövéséből eredményes volt, és csak a számokat nézve azt hihetnénk, hogy simán nyert (0–3).

A Lille címvédő Chelsea elleni párharca valamelyest szintén kilóg a sorból, hiszen itt a vendégek összességében a végére veszélyesebbek voltak (8–8 lövés, 1–4 kaput eltaláló, bár volt egy hazai kapufa 1–1-nél), de az első félidőben bizony a kétgólos hátrányban lévő franciák diktálták a tempót, a hajrában előnyhöz is jutottak, és a londoni „kékek” a ráadás harmadik percében az egyetlen kaput eltaláló lövésükből egyenlítettek. A fordulást követően a Lille-nek megvolt a sansza, hogy visszavegye az előnyt, de a legnagyobb lehetőségüknél a kapufa kibabrált velük, a Chelsea pedig végül a győztes gólt is megszerezte (1–2).

A héten tehát az Ajax, a Juventus és a Manchester United is megtanulhatta, a labdarúgást még mindig gólra játsszák, és hiába a fölény, ha mellé pocsék (összesítve 43 lövés/0 gól, illetve 21 kapott lövés/5 gól) hatékonyság párosul.

A nyolcaddöntőbe így végül három angol (Chelsea, Liverpool, Manchester City), három spanyol (Atlético Madrid, Real Madrid, Villarreal), egy német (Bayern München) és egy portugál (Benfica) csapat jutott be, a párosításokat pénteken sorsolják ki, az első meccseket április 5–6-án rendezik meg, a visszavágókat egy héttel később.

A holnapi sorsoláson az ágrajzok is kialakulnak, így megtudhatjuk, hogy az egyes párharcok továbbjutói kikkel találkozhatnak az elődöntőben, valamint azt is, hogy melyik gárda lesz papíron a házigazda a Szentpétervárról Párizsba költöztetett döntőben.

(Borítókép: Hiába volt az Ajaxnak 16 helyzete, a Benfica egyetlen kaput eltaláló lövéssel is nyerni tudott – John Thys / AFP)