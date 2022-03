A Borussia Dortmund csillagát választották a világ legjobb fiatal labdarúgójává

Ezúttal a 2003. január 1. után született játékosokról készített rangsort a honlap, amely kiemeli: a 18 éves szélső azóta, hogy 2020 nyarán a Borussia Dortmundhoz igazolt, folyamatosan magas szinten teljesít Európa egyik legerősebb bajnokságában.

A tízszeres angol válogatott játékos eddig 83 mérkőzésen lépett pályára a Dortmundban, tíz gól és tizenhét gólpassz a mérlege.

Az ötvenes lista második helyén Florian Wirtz, a Bayer Leverkusen középpályása végzett. Ő az első teljes idényében 16 találatból vette ki valamilyen formában a részét, míg a mostani szezonban 31 fellépésén tíz gólt szerzett és 14 gólpasszt adott. Már a német válogatottban is bemutatkozott, de nemrég súlyos térdsérülést szenvedett.

A harmadik Gavi, az FC Barcelona 17 éves középpályása lett, aki tavaly októberben azzal robbant be a nemzetközi futballba, hogy Luis Enrique, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya mindössze hét felnőtt mérkőzéssel a háta mögött hívta be a válogatottba, és nem is vallott szégyent a Nemzetek Ligája négyes döntőjében.

Gavi azóta a katalán középpályán a másik tinédzser Pedrivel alkot olyan párost, amely a szakérők szerint Andrés Iniesta és Xavi szintjét is elérheti.

(MTI)

(Borítókép: Getty Images)