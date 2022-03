A kezdőben biztosan nem avat újoncot Marco Rossi a szerbek ellen

Botka Endre az első kérdésre diplomatikus válasszal rukkolt elő az összeállítással kapcsolatban: „Az, hogy én vagyok most itt a sajtótájékoztatón, nem jelenti azt, hogy holnap a mérkőzésen biztos kezdő leszek...”

A 27 éves hátvéd ezután magára a Szerbia elleni találkozóra is kitért.

Ha nem is barátságos mérkőzés lesz, de papíron nincs igazán tétje. Remek játékosok alkotják a szerb csapatot, nem emelnék ki közülük egyet sem, ugyanazt a játékot kell produkálnunk, mint amit a 2021-es utolsó mérkőzéseken.

A Ferencváros hátvédje elmondta: az újonnan behívott játékosoknak – Ádám Martin, Callum Styles, Szappanos Péter, Spandler Csaba, Baráth Péter – könnyen ment a beilleszkedés, ezzel soha nem szokott problémája lenni az újoncoknak.

Marco Rossi is beszélt az újoncokról:

a szövetségi kapitány a kezdőbe biztosan nem jelöli egyiküket sem, azt ugyanis még korainak gondolja.

Az eredmény alakulásától függően viszont minden bizonnyal lesznek majd debütálók.

Az olasz mester ezután kitért az idő rövidségére, amely rendelkezésére áll a csapattal a közös munkára, éppen ezért rengeteg videóval bombázzák a játékosokat.

Az ellenfél Szerbia csapatáról így vélekedett Marco Rossi:

Nagy változások voltak a szerb válogatottban, amióta 2020-ban a Nemzetek Ligájában összecsaptunk velük. Játékosok, egyéniségek mindig is voltak a csapatukban, Dragan Sztojkovics irányítása alatt viszont sokkal szervezettebbek lettek, nem véletlenül jutottak ki egyenes ágon a világbajnokságra, Portugáliát kényszerítve pótselejtezőre.

Végül Szoboszlai Dominik is szóba került, valamint az RB Leipzigben mostanában tapasztalt mellőzése.

„Ahogyan azt az olasz médiában is nyilatkoztam: ismerve Dominikot, nem örül annak, hogy sokszor nem tagja a kezdő csapatnak. Óriási harc és konkurencia van a posztján, viszont most itt, Telkiben minden edzésen kettőzött erővel küzd, éhesebbnek érzem őt a sikerre a kialakult szituáció miatt, így a válogatott még profitálhat is a helyzetből.”

A magyar labdarúgó-válogatott kerete a márciusi felkészülési mérkőzésekre

Dibusz Dénes (FTC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

Védők: Bolla Bendegúz (Grasshoppers – Svájc), Botka Endre (FTC), Fiola Attila (Mol Fehérvár FC), Kecskés Ákos (FK Nyizsnyij Novgorod – Oroszország), Lang Ádám (Omonia Nicosia – Ciprus), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Mol Fehérvár FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Spandler Csaba (Puskás Akadémia)

Középpályások: Baráth Péter (Debreceni VSC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Nagy Ádám (Pisa – Olaszország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Barnsley – Anglia), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig – Németország), Vécsei Bálint (FTC)

Ádám Martin (Paksi FC), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Schön Szabolcs (FC Dallas – Egyesült Államok), Szalai Ádám (Basel – Svájc), Varga Kevin (Young Boys – Svájc)

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT IDEI PROGRAMJA

Felkészülési mérkőzés:

Március 24. 19.30: Magyarország–Szerbia (Puskás Aréna)

Március 29. 20.45: Észak-Írország–Magyarország (Belfast, Windsor Park)

Nemzetek Ligája, A liga, 3. csoport:

Június 4. 18.00: Magyarország–Anglia

Június 7. 20.45: Olaszország–Magyarország

Június 11. 20.45: Magyarország–Németország

Június 14. 20.45: Anglia–Magyarország

Szeptember 23. 20.45: Németország–Magyarország

Szeptember 26. 20.45: Magyarország–Olaszország

(Borítókép: Marco Rossi. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)