Milliárdokkal a csomagtartójában menekült Magyarországra a Dinamo Kijev tulajdonosa

A csakfoci.hu ukrán forrásokra hivatkozva azt állítja, hogy a Dinamo Kijev tulajdonosa, Ihor Szurkisz, valamint bátyja, Hrihorij az ukrajnai orosz invázió harmadik napján Magyarországra menekült. Az Ukrayinska Pravda, azaz az „Ukrán Igazság” című lap arról számolt be, hogy a két testvér mintegy 18 millió dollárral (kb. 6 milliárd forinttal) lépett be az országba. Ihor egy 700 000 dollárt érő Maybachot vezetett, Hrihorij pedig egy „csupán” 100 000 dolláros ML 500-as Mercedest.

Fotó: Wikipédia Ihor Szurkisz

A cikk azt is megemlíti, hogy a testvérek nem tettek eleget az ukrán előírásoknak, mivel nem jelentették be a náluk lévő készpénzt, ugyanakkor a magyar vámosoknak már szóltak erről.

Hrihorij Szurkisz a ’90-es években töltötte be a Dinamo elnöki posztját, majd amikor 2002-ben megválasztották az Ukrán Labdarúgó-szövetség elnökévé, akkor átadta a széket öccsének. Az idősebb testvér az UEFA-nak is dolgozott, melynek alelnöke is volt egy ízben. A Csakfoci arra is kitér, hogy elévülhetetlen érdemei voltak a 2012-es lengyelországi és ukrajnai Eb kilobbizásában.