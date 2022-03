Paul Pogba depressziós volt José Mourinho miatt

„Többször is tapasztaltam már depresszió tüneteit a karrierem során, de ezek olyan dolgok, amelyekről nem szoktunk beszélni” – mondta a világbajnok labdarúgó a Le Figarónak.

Pogba 2016 nyarán került a United kötelékébe, akkor világrekordot jelentő 89 millió fontért. Ugyanekkor vette át a kispadot José Mourinho is, és bár a csapat megnyerte az angol Ligakupát, valamint az Európa-ligát, a portugál mester nem maradt sokáig a vörös ördögöknél.

Az edző és Pogba kapcsolata már a kezdetekben sem volt felhőtlen, majd Mourinho 2017 őszén megfosztotta a középpályást a helyettes csapatkapitányi tisztségétől, mondván, nem megfelelő a hozzáállása. Pogba ekkor a családjára, valamint jó barátjára, Patrice Evrára tudott támaszkodni; utóbbi egyébként korábban maga is depresszióval küzdött.

Számomra kötelező kibeszélni magamból a feszültséget. Rengeteg pénzt keresünk, ezért nem is panaszkodhatunk, de ettől még mi is keresztülmegyünk ilyen pillanatokon. Ez ránk is érvényes, mint bárki másra. Azért, mert magas a fizetésünk, mindig boldognak kellene lennünk? Az élet nem ilyen. A futballban viszont ez egyelőre nem elfogadott, pedig nem szuperhősök vagyunk, hanem emberi lények.