A gólt mi lőttük, a meccset a szerbek nyerték

Marco Rossi szavahihető ember, ezt immár sokadszor bizonyította. A szerdai, Telkiben tartott sajtótájékoztatón ugyanis az olasz mester azt mondta, a kezdőcsapatban senki nem fog debütálni a válogatottban a szerbek ellen. Így is történt, mert bár a szövetségi kapitány öt újoncot is behívott a keretbe, Ádám Martin, Callum Styles, Baráth Péter, Spandler Csaba és Szappanos Péter is a kispadon kapott helyet.

A magyar csapat így vágott neki az összecsapásnak:

Gulácsi – Botka, Lang, Fiola – Nego, Schäfer, Nagy Á., Nagy Zs. – Sallai, Szalai Á., Szoboszlai.

Bár a vendégeknél Dragan Sztojkovics úgy nyilatkozott, a sérüléssel bajlódó Szergej Milinkovics-Szavics aligha lép pályára Budapesten, a Lazio középpályása a kezdőben kapott helyet, ahogy az Ajaxban idén remeklő Dusan Tadics és az angol másodosztály góllövőlistáját utcahosszal vezető Alekszandar Mitrovics is.

Az első komolyabb lehetőség a 8. percben adódott a meccsen, Sallai Roland és Szoboszlai Dominik játszott össze szépen a bal oldalon, majd utóbbi adott be középre, Szalai Ádám fejesét pedig bravúrral védte Vanja Milinkovics-Szavics, ám les miatt az asszisztens zászlaja is emelkedett, így hiába talált volna be a magyar csapat kapitánya.

A túloldalon leshelyzetre szabálytalan gól volt a válasz: egy kontra végén Filip Kosztics lőtt irgalmatlan nagy gólt a bal felső sarokba az ötös sarkáról, ám Mitrovics középen ellökte Botka Endrét, így szabadrúgással jöhettünk kifelé. A folytatásban inkább a mezőnyben birkóztak a csapatok, nem alakult ki komolyabb veszély a kapuk előtt, a 35. percben viszont Szerbia megszerezte a vezetést.

Egy szöglet után Mitrovics közeli löketét Gulácsi óriási bravúrral a kapufára ütötte, a menteni igyekvő Nagy Zsolt viszont olyan szerencsétlenül találta el a labdát, hogy az a kapunkba pattant róla. Fiola Attila már csak a gólvonalon túlról tudott felszabadítani.

Bár hosszasan videóztak, mivel úgy tűnt, Mitrovics kézzel ért a labdához, illetve azt is vizsgálták, hogy a labda valóban teljes terjedelmével áthaladt-e a gólvonalon, végül megadták a gólt.

A szünet előtt óriási egyenlítési lehetőség maradt ki: Sallai keverte meg a vendég védelem bal oldalát, majd középre adott, Szalai Ádám 10 méterről kapura lőtt. Loic Nego belepiszkált még, de nem találta el a kaput így sem a labda.

A második játékrészre három helyen is változtatott a vendégek mestere, beállt többek között a Real Madrid támadója, Luka Jovics. Mégsem előtte, hanem Sallai előtt adódott az első komoly lehetőség a fordulás után, Nagy Ádám centerezését azonban 17 méterről csúnyán mellébelsőzte a Freiburg szélsője.

Az 59. percben Marco Rossi is cserélt, Nagy Ádám és Nego helyett Gazdag Dániel és Bolla Bendegúz érkezett. Közben a hangosbemondónak a stadionban helyet foglaló gyerekekkel gyűlt meg a baja, akik papírrepülőket dobáltak a pályára. Tisztelettel kérte meg a fiatal huligánokat, hogy hagyjanak fel a rendbontással.

A mérkőzés közben csordogált, nem törték össze magukat a csapatok, így érkeztünk el az utolsó húsz perchez.

Amikor is Rossi nem várt tovább az újoncavatással: Ádám Martin Szalait, Callum Styles pedig Nagy Zsoltot váltotta.

Nem sokkal később viszont Gulácsi Péterre volt szükség, hogy ne kerüljünk kétgólos hátrányba: Mitrovics lépett ki ziccerben, a magyar kapus viszont lábbal védte a Fulham támadójának 13 méterről leadott lövését.

10 Galéria: Magyarország–Szerbia barátságos labdarúgó mérkőzés Fotó: Szirtesi László / Getty Images Hungary

A túloldalon Sallai próbálkozása kerülte el centikkel a jobb alsó sarkot, majd Styles tüzelt éles szögből, a kísérlet mellészállt. A hajrában egy gyors kontra végén Nemanja Radonjics lőtt mellé, a 93. percben pedig Scäfer András a jobb oldali kapufát találta el, a kipattantót pedig Szoboszlai Dominik az üres kapu mellé passzolta...

Az eredmény tehát nem változott, a magyar válogatott vereséggel kezdte a 2022-es évet. Kedden újabb felkészülési meccs vár Marco Rossi együttesére, Belfastban Észak-Írország lesz az ellenfél.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

MAGYARORSZÁG–SZERBIA 0–1 (0–1)

Budapest, Puskás Aréna, 30 000 néző. Vezette: Filip Glova (szlovák)

Gólszerző: Nagy Zs. (35., öngól)

(Borítókép: Kovács Tamás / MTI)