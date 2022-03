Csak pozitívumokat tud mondani a magyar válogatott honosított játékosa

„Nagyon jól fogadtak a társak, így eddig csak pozitívumokról tudok beszámolni. Még annál is jobb a helyzet, mint amire számítottam. A körülmények kiválóak, a stáb profi, a csapat erős” – mondta az MTI érdeklődésére az angol másodosztályban szereplő Barnsley középpályása a szombati telki sajtótájékoztatón.

A 22. születésnapját hétfőn ünneplő játékosnak saját bevallása szerint erősségei közé tartoznak a távoli lövések, amiket próbál is fejleszteni, éppen ezért gyakran el is szokta vállalni a mérkőzéseken.

Középső középpályásként tekintek magamra, de gyakran játszom bal oldali szélsőt is, ahogy például Szerbia ellen is. Az edző döntése, hol szerepeltet, otthonosan mozgok több poszton is