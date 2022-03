Kiújult Szinisa Mihajlovics leukémiája

A szerb szakember sajtótájékoztatót hívott össze, hogy bejelentse, újabb kezelések várnak rá, mert a betegség ismét megtámadta. Először 2019-ben diagnosztizáltak nála leukémiát, akkor is kemoterápiát kapott, valamint csontvelő-átültetésen is átesett. Nem sokkal később mindenki fellélegzett, és a kispadra is visszatérhetett, ám most kiújult a leukémiája.

Azt tanácsolták, kezdjünk bele egy olyan kezelésbe, ami a betegség gyökeréig hatol. Most sokkal hamarabb kiderült a probléma, azon leszünk, hogy megakadályozzuk az elszabadulását. Nagyon bátor ez a kór, hiszen már másodszor támad meg, úgy tűnik, az első leckéből nem tanult, szóval kap még egyet. Ilyen az élet, egyszer fent, egyszer lent, mindenhol vannak lyukak, amikbe beleeshetsz. A lényeg, hogy legyen elég erőd felállni

– mondta az egykori kiváló labdarúgó.

Mihajlovics hozzátette, hogy a jövő héten már meg is kezdik a terápiát, és tudja, hogy jó kezekben lesz. Úgy érzi, most sokkal nyugodtabb, mint két és fél éve, hiszen tudja, mi vár rá, még akkor is, ha ez most egy kicsit másmilyen szituáció. Reméli, hogy gyorsan felépül, de néhány meccset így is ki kell hagynia. Viszont arról már gondoskodott, hogy minden eszközt beszerezzen, amivel az edzéseket és a mérkőzéseket követheti. Biztos benne, hogy a játékosai nem hagyják cserben, és küzdeni fognak érte, a szurkolókat pedig arra kérte, hogy segítsék a csapatot, amennyire csak tudják.

Az 53 éves Mihajlovics 2019 januárja óta irányítja a Bolognát, amely jelenleg a 12. helyen áll a Serie A-ban. Távollétében valószínűleg segédje, Miroszlav Tanjga látja el a vezetőedzői feladatokat, és nem lesz könnyű dolga, a következő három fordulóban ugyanis a Milannal, a Sampdoriával, valamint a Juventusszal kell összecsapnia az együttesnek.

(Borítókép: Szinisa Mihajlovics, a Bologna vezetőedzője. Fotó: Marco Bertorello / AFP)

