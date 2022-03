28 éves korában meghalt a kapus, a Real is gyászolja

Az egész pályafutását a zöld-feketék kötelékében töltő kapus számára az elmúlt öt és fél év rendkívül embert próbáló volt, először a 2016–2017-es idényt megelőző orvosi vizsgálaton szembesült azzal, hogy rákbetegségben szenved, és bár ezt két alkalommal is legyőzte, 2020 szeptemberében harmadszor is visszatért a betegség, immár gyógyíthatatlanul.

A belga Sporza arról számolt be, hogy a játékos két nappal azt követően kapta az orvosoktól a hírt, hogy megtudta, apa lesz.

Kedden a klub közleményben ismertette a szomorú hírt, Van Damme elhunyt.

Nagy szomorúsággal számolunk be arról, hogy barátunk és csapattársunk, Miguel Van Damme hosszú és kiegyenlítetlen harca a leukémiával véget ért. Szavakkal nem lehet leírni érzéseinket, még akkor sem, ha tudtuk, hogy a dolgok nem alakulnak jól egy ideje. Rendkívül nehéz nap a mai a 123 éves történelmünk során. Részvétünket elsősorban felesége, Kyana, valamint lánya, Camille, továbbá Miguel szülei és testvére, Francesca felé fejezzük ki, de természetesen minden őt gyászoló felé is. Miguel, a kitartásod és erőd csodálatra méltó volt, ahogyan újra és újra nekiveselkedtél a folyamatos kudarcok után is. A pozitivizmus, a kitartás és a küzdőszellem példája voltál. Inspirációként szolgáltál mindenki számára, aki küzd valamivel. Örökké a zöld-fekete szívünkben őrzünk, 16-os.