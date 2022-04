Megtörhető-e idén az angol dominancia a Bajnokok Ligájában?

Kedden és szerdán már negyeddöntőket rendeznek a Bajnokok Ligájában, a legjobb nyolc közé három angol együttes, a Chelsea, a Liverpool és a Manchester City is bejutott. Közülük talán csak Jürgen Klopp alakulatára vár – papíron – könnyebb párharc, Thomas Tuchel és Pep Guardiola tanítványai madridi együttesek testén keresztül juthatnak elődöntőbe.

Benfica–Liverpool

A portugál alakulat az Ajaxot búcsúztatta a nyolcaddöntőben, miután a hazai 2–2-es döntetlent követően hiába egykapuztak az amszterdamiak, Darwin Núnez találata győzelmet és továbbjutást ért.

A 2019-ben BL-t nyerő Liverpool a legjobb 16 közötti odavágón 2–0-ra nyert a San Siróban, és bár a visszavágót meglepetésre 1–0-ra elveszítette az Anfielden, egy gólt megtartott előnyéből, így készülhet a negyeddöntőre.

A portugál és az angol csapat eddig tízszer találkozott az európai kupaporondon:

a Liverpool hatszor, a Benfica négyszer nyert.

Legutóbb az Európa-liga 2009–10-es kiírásának negyeddöntőjében ütköztek meg, ahol a Benfica hiába győzött otthon 2–1-re, a liverpooli visszavágót 4–1-re elbukta.

A főpróba felemásra sikerült: a Liverpool 2–0-ra verte a Watfordot, a Benfica viszont 3–2-re kikapott a Braga vendégeként. A párharc kulcsembere Mohamed Szalah lehet, aki eddig nyolcszor volt eredményes az idei kiírásban, a Benfica házi gólkirálya a már említett Núnez, négy találattal.

Manchester City–Atlético Madrid

Guardiola együttese az előző szezonban bár története során először jutott be a Bajnokok Ligája döntőjébe, fejet kellett hajtania a Chelsea előtt, és meg kellett elégednie az ezüstéremmel. Az arab fontmilliók megjelenése óta nem titkolt célja a klubnak a BL-serleg elhódítása, amelyre idén is jók az esélyei a manchesterieknek, Diego Simeone alakulata azonban biztosan nem adja majd könnyen magát.

Már csak azért sem, mert a nyolcaddöntőben az angolok városi riválisát, a Manchester Unitedet búcsúztatta 2–1-es összesítéssel, és bár ősszel voltak hullámvölgyei a madridiaknak, mostanra egyre inkább formába lendültek, köszönhetően elsősorban Joao Félix és Luis Suárez remeklésének.

A City egy meccsen elintézte a Sportingot, az 5–0-s idegenbeli győzelem formalitássá tette a visszavágót, amely 0–0-s döntetlennel zárult. A manchesteriek szombaton a Burnley vendégeként aratott 2–0-s győzelemmel hangoltak a BL-fellépésre, amelyen Guardiola nem számíthat az eltiltott Kyle Walkerre. Az Atlético főpróbája sem volt rossz, 4–1-re ütötte ki az Alavést.

Chelsea–Real Madrid

A BL címvédője és a királyi gárda ezúttal is összekerült, most azonban egy körrel korábban. A tavalyi elődöntőben a madridi 1–1 után a Stamford Bridge-en úgy nyert 2–0-ra és jutott tovább a később a döntőt is megnyerő londoni alakulat, hogy a 3–1-es összesítés minimum hízelgő volt a Realra nézve.

Azóta viszont sok víz lefolyt a Temzén, és nem is feltétlenül a Chelsea szereplésével van a gond – stabil harmadik hely a bajnokságban, a BL-ben a 16 között pedig 4– 1-es továbbjutás, kettős győzelemmel a Lille ellen –, sokkal inkább a háttérben.

Az orosz–ukrán konfliktus és Roman Abramovics személye miatt a brit kormány soha nem látott szankciókkal sújtotta a klubot, a tulajdonosváltásig egyelőre bizonytalan az egyesület jövője.

Ennek ellenére a pályán eddig nem volt jele problémáknak, a hétvégi fordulóban viszont a Brentford arcpirító, 4–1-es pofont mért a Chelsea-re a PL-ben, a főpróba így finoman szólva sem sikerült.



A Real utcahosszal vezeti a La Ligát, a nyolcaddöntőben pedig Párizsban 1–0-ra kikapott, de hazai környezetben 3–1-re legyőzte a PSG-t, így kiejtette a francia kirakatcsapatot. A Barcelona viszont néhány héttel ezelőtt a Santiago Bernabéuban mért 4–0-s csapást ősi riválisára, bizonyítva, hogy korántsem verhetetlenek a madridiak.

A sorozatban már nyolcgólos Karim Benzema egyértelműen vezére a csapatnak, így az ő kikapcsolása lesz a legfőbb feladata Thomas Tuchelnek. Carlo Ancelotti együttese győzött a hétvégén, éppen Benzema duplájával verte a Celta Vigót.

Villarreal–Bayern München

Az Európa-liga címvédője eddig az első számú nemzetközi kupasorozatban sem vallott szégyent, az Atalantát és a Young Boyst előzte meg a csoportkörben, majd a 16 között nagy meglepetésre a Juventust búcsúztatta (1–1; 1–3). A BL-ben a holland Arnaut Danjuma a legeredményesebb játékosa Unai Emery együttesének, igaz, a hétvégén sem ő, sem más nem tudott segíteni a sárga mezeseken, akik a kiesés ellen harcoló Levante otthonában 2–0-ra kikaptak.

A Bayern adja a BL gólkirályi címének várományosát, természetesen Robert Lewandowski személyében, aki nyolc meccsen 12 gólnál tart. A Salzburg elleni nyolcaddöntőben erődemonstrációt tartottak a bajorok, az ausztriai meglepő 1–1 után 7–1-re ütötte ki riválisát Julian Nagelsmann csapata.

Bár a Bundesligában borítékolható az újabb bajnoki cím, az idei szezonban akadtak meglepő vereségei a münchenieknek, ám ha a támadószekció gólerősebb lesz, mint olykor hátul a védelem, nem okozhat gondot a párharc Thomas Mülleréknek.

Index-erősorrend

Az Index sportrovatának tagjai néhány futballszerető kollégával kiegészülve egyénileg állították sorrendbe a még versenyben lévő csapatokat, majd átlagszámítást követően összesítettük az eredményt.

Ez alapján a Liverpool és a Manchester City holtversenyben végzett listánk élén, a korábban az UEFA által kisorsolt ágrajznak köszönhetően tehát szerintünk ismét angol házidöntőt rendeznek majd a BL-ben.

Nem sokkal a szigetországi topklubok mögött a dobogó képzeletbeli harmadik fokán a Bayern München végzett. Negyedik helyre a Real Madridot, ötödikre pedig a Chelsea-t tettük. Hatodik lett az Atlético Madrid, hetedik a Benfica, nyolcadik pedig a Villarreal.

Kíváncsiak vagyunk az önök véleményére is!

Melyik csapat nyeri a Bajnokok Ligáját? Atlético Madrid

Bayern München

Benfica

Chelsea

Liverpool

Manchester City

Real Madrid

Villarreal

A negyeddöntő párosítása:

1. Chelsea (angol)–Real Madrid (spanyol) /szerda, 21.00 – M4 Sport/

2. Manchester City (angol)–Atlético Madrid (spanyol) /kedd, 21.00 – M4 Sport/

3. Villarreal (spanyol)–Bayern München (német) /szerda, 21.00 – Sport 2/

4. Benfica (portugál)–Liverpool (angol) /kedd, 21.00 – Sport 1/

Az elődöntő párosítása:

2. negyeddöntő továbbjutója – 1. negyeddöntő továbbjutója

4. negyeddöntő továbbjutója – 3. negyeddöntő továbbjutója

