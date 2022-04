Benzema: Mbappéval legalább kétszer ennyi gólt rúgna a Real!

A királyi gárda francia csatára Cristiano Ronaldo távozása óta egyértelműen első számú sztárrá lépett elő a csapatnál, évek óta a hátán cipeli az együttest, ezt pedig az elmúlt időszakban az őt korábban sokszor tévesen kritizálók is kezdik elismerni.

Javítani persze bőven akad mit a spanyol bajnoki aranyat fél kézzel fogó együttesnél (12 pont az előny az egy meccsel kevesebbet játszó, bombaformába lendülő Barcelonával szemben), erre pedig ezúttal is a régóta beharangozott Kylian Mbappé-szerződtetés tűnik sok helyről a leginkább kézenfekvőnek.

A téli átigazolási időszak után már olyan hírek is megjelentek, hogy már meg is egyeztek a párizsiak lejáró szerződésű világbajnokával, ugyanakkor Mbappé a napokban épp arról beszélt, hogy még egyáltalán nem dőlt el a jövője, és azt sem zárta ki, hogy marad az épp a Reallal szemben a BL-ben kieső PSG-nél. Benzema mindkét témáról beszélt a francia lapnak.

Nem véletlenül óvatos Benzema, hiszen egy évvel ezelőtt az elődöntős párharcban a londoni „kékek” simán búcsúztatták a királyi gárdát, majd a Manchester Cityt legyűrve megnyerték a sorozatot, így tehát most címvédőként találkozik a rekordbajnokkal.

Ami honfitársa esetleges érkezését illeti...

Benzema biztos benne, hogy ha a válogatott után a klubcsapatban is együtt szerepelhetnének, akkor rendkívül eredményes lenne a királyi gárda – köszönhetően persze kettejük remek összhangjának. Nem véletlenül pártolja nagyon Mbappé megkaparintását.

Szeretek vele játszani a válogatottban, és szeretném ezt megtenni klubszinten is – mondta Benzema. – Hiszem, hogy kétszer annyi gólt szereznénk, mint most, sőt, lehet, hogy háromszor ennyit is! Remek összhangunk van a válogatottban, mert pontosan tudjuk, mit fog tenni a másik. Csak egy példát említve, mindketten szeretünk balra kimozogni, de soha nem érkezünk egyszerre a pálya ugyanazon pontjára.