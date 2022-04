A Debrecen elleni BL-meccs óta nem történt ilyen a Liverpoollal

Kedvező előjelek az Atléticónak

Az előző körben a vörös ördögöket búcsúztató matracosok az elsők, akik egy európai kupaidény során mindkét manchesteri csapattal találkoznak a Juventus 1976–1977-es UEFA-kupa-szereplése óta. Akkor a torinóiak megnyerték a sorozatot! (elképesztően irreleváns lábjegyzet: abban a kiírásban a Honvéd az első körben az Intert búcsúztatta, a Videoton pedig a nyolcaddöntőig jutott).

Még ennél is érdekesebb, hogy az Atlético Madrid az angol csapatok elleni legutóbbi kilenc egyeneses kieséses párharcából nyolcat is megnyert – igaz, tavaly a nyolcaddöntőben a Chelsea örülhetett, és végül a sorozatot is behúzta.

1977- @atletienglish will be the first side to face both Manchester United and Manchester City in the KO stages of a European competition in a season since Juventus in the 1976-77 UEFA Cup – the Italians won the competition overall that season. Premonition#UCL #AtleticoMadrid pic.twitter.com/xxLat6yR51 — OptaJose (@OptaJose) April 5, 2022

Totális madridi antifutball a szünetig

Az Atlético Madrid az első félidőben egy látványosnak véletlenül sem nevezhető 5–5–0-s formációt választott eléggé egyértelmű céllal: megfojtani az ellenfél játékát, és pont.

A spanyol együttes magasról tett az esetleges kritikákra, és meg sem próbálta leplezni szándékát, az első félidőben nemhogy kaput eltaláló lövése, még csak kísérlete sem volt a vendégeknek. Ez először fordult elő az Atléticóval a BL története során. Amúgy még Diego Simeone sem szokott ennyire sündisznót játszani, hiszen minden sorozatot figyelembe véve is ez volt az első ilyen meccse vele az Atlétinek.

Antoine Griezmann az első félidőben összesen hétszer ért labdához, egyszer az ellenfél térfelén, négy párharca volt, ebből egyet nyert meg.

Néha egy kép többet mond minden szónál: hat Atlético-játékos őrzi a 16-ost, amelyen belül egy támadó sincs

Six Atletico players defending in the box even when there is no Man City player attacking pic.twitter.com/rQwCiQ9BWA — FootballFunnys (@FootballFunnnys) April 5, 2022

Az első félidőben a City sem találta el hat kísérletből a kapu felületét, így közel hat év után fordult elő ismét, hogy a BL-ben ilyen első félidőt láthattak a nézők. Akkor a Manchester City–Real Madrid-elődöntő 0–0-val is végződött.

Phil Foden jött, és megváltoztatta a meccset

Mindkét szakvezető hármas cserét hajtott végre a második félidőben, de elmondható, hogy Guardiola számításai jöttek be inkább (tény, a City kerete sokkal mélyebb, így kispadja is sokkal erősebb, így azért ez borítékolható volt), Phil Foden konkrétan egy személyben változtatta meg a játék képét, ő adta az első gól előtti remek passzt, majd kis híján újabb gólt lövetett Kevin De Bruynével, de további helyzeteket is kialakított.

A mostani gólpassza már a hetedik volt a BL-ben, a 21 éven aluliak közül angol klubban csak Cesc Fabregas jutott többig.

BL-gólpasszok a 22. születésnap előtt angol klubokban

10 – Cesc Fabrages 7 – Phil Foden 6 – Theo Walcott 5 – Raheem Sterling, Trent Alexander-Arnold

Kevin De Bruyne is kipipálta a spanyol gigásztriót

A győztes gólt jegyző belga ezzel a Barcelona és a Real Madrid után az Atlético Madrid kapuját is bevette a Bajnokok Ligájában, ezzel ő a hatodik futballista, aki erre képes volt.

Futballisták, akik betaláltak az Atlético Madrid, a Barcelona és a Real Madrid ellen is a BL-ben:

Álvaro Morata

Blaise Matuidi

Didier Drogba

Fernando Torres

Kevin De Bruyne

Robert Lewandowski

A remek irányító ráadásul korábban már a Sevilla kapuját is bevette, így ez már a negyedik spanyol klub, amelyik ellen eredményes volt a pályafutása során. Ennél többet csak Didier Drogba (5) pipálhatott ki. A négyesek mezőnyében olyan sztárok vannak, mint Thierry Henry, Lewandowski, Morata, Paul Scholes és Andrij Sevcsenko – jegyzi meg a statisztikákkal foglalkozó MisterChip.

A negyeddöntő a terepe

Ez csupán a 11. BL-találata volt a kiváló karmesternek, viszont ebből már ötödik alkalommal is a negyeddöntőben volt eredményes. A 2015–2016-os idényben oda-vissza bevette a PSG kapuját, 2020-ban a Lyon elleni találata nem ért sikert, tavaly viszont a Dortmund elleni gólja is kellett a továbbjutáshoz.

MCI 1-0 ATM (70') - Kevin de Bruyne has 11 UEFA Champions League #UCL goals to his name and almost half of them (5) have come in the quarter-finals, his favourite round. pic.twitter.com/uPeARdEjhG — MisterChip (English) (@MisterChiping) April 5, 2022

Ebben bízhat az Atlético

A matracosok kétszer kaptak ki egy góllal az idegenbeli felvonáson BL-párharcban, és mindkétszer kiharcolták a továbbjutást otthon. 2015-ben a Leverkusen ellen büntetőkkel, 2016-ban a Barcelona ellen 2–0-s sikerrel.

Az angolok azért bízhatnak abban, hogy tavaly a Chelsea is megtartotta egygólos előnyét a madridiakkal szemben, igaz, ott Spanyolországban volt az első meccs.

A Debrecen elleni 2009-es meccs óta nem történt ilyen a Liverpoollal

Nem mondhatni, hogy a legutóbb 2019-ben csúcsra érő, hatszoros BEK/BL-győztes vörösök száguldó szekerét a közelmúltban a francia nemzetiségű futballisták tolták volna leginkább, de hogy a BL-góltermelésből nem vették ki a részüket, az fix.

Ibrahima Konaté Benfica elleni találata egy 2009 novembere óta tartó széria végére tett pontot: legutóbb ekkor talált be francia Liverpool-játékos a BL-ben. Mondunk érdekesebbet: az akkori ellenfél a magyar bajnok Debrecen volt, a gólszerző pedig egy bizonyos David N’Gog, aki ezt követően a Honvédot is erősítette (41 meccsen 15 gólja és hat gólpassza volt a kispestieknél). Azt a meccset amúgy 1–0-ra nyerte meg az angol csapat a Puskás Stadionban.

1 - Ibrahima Konaté est le premier joueur français à marquer pour Liverpool en Ligue des Champions depuis David N'Gog contre Debrecen en novembre 2009. Cocorico. #BENLIV pic.twitter.com/6LQs0fieM9 — OptaJean (@OptaJean) April 5, 2022

Legendás csapatokra kalibrálva

Darwin Núnez már öt gólt szerzett a Bajnokok Ligája 2021–2022-es kiírásában, ami önmagában nem rossz mutató, de ha ehhez hozzávesszük, hogy milyen klubok ellen szerezte, még durvább az összkép.

A 22 éves uruguayi támadó ugyanis kétszer volt eredményes az ötszörös győztes Barcelona ellen, valamint bevette az egyaránt hatszoros BEK/BL-győztes Bayern München és Liverpool kapuját, és ő jegyezte a négyszeres győztes Ajax elleni továbbjutást érő találatot is.

Darwin Núñez's 5 goals in UEFA Champions League #UCL:



2 against Barcelona (group stage)

1 against Bayern (group stage)

1 against Ajax (round of 16)

1 against Liverpool (quarterfinals)



Between the 5 teams, they have 21 Champions League tittles. pic.twitter.com/i2E4QtWYYa — MisterChip (English) (@MisterChiping) April 5, 2022

Döbbenetes Liverpool-stat

A vörösök ebben az idényben öt idegenbeli BL-meccsükön 15 gólt szereztek, ami – túl azon, hogy igencsak meggyőző hármas átlagot ad ki – azt is jelenti, hogy a Liverpool játékosai többször voltak eredményesek, mint ahányszor a vendéglátók összesen eltalálták a kaput (14), vagyis ha mindegyik lövésből gól lett volna, még akkor is a Liverpool állna jobban.

Erről persze szó sincs, 15–5 a gárda idegenbeli mérlege.

Jürgen Klopp klubcsúcsa

A német menedzser irányításával újra Európa egyik, ha nem a legjobb együttesévé vált a Liverpool, az sem meglepő, ha a patinás csapat történetében sosem látott szériákat hoz össze. Most is bővült eggyel a lista, ugyanis a vörösök egymás után a nyolcadik idegenbeli tétmérkőzésüket nyerték meg, ilyenre pedig még nem volt példa korábban.

Amúgy is szenzációs formában van a Pool, hiszen az Arsenal elleni, január közepi 0–0 óta lejátszott 18 mérkőzésből 16-ot megnyerte. A kivételek? A Chelsea elleni Ligakupa-döntő, amelyet 0–0 után tizenegyesekkel ugyancsak megnyert a Mersey-parti csapat, és az Inter elleni hazai 0–1, ami a milánói 2–0-s siker után már semmit sem számított.

Megállítja valaki a vörös hengert?

(Hja, ha valakinek az angol gigászok kedd esti előadása meghozta esetleg a kedvét, vasárnap a Premier League-ben Manchester City–Liverpool-„aranyrangadót” rendeznek 17.30-tól).

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

Manchester City (angol)–Atlético Madrid (spanyol) 1–0 (De Bruyne 70.)

Benfica (portugál)–Liverpool (angol) 1–3 (Núnez 49., ill. Konaté 17., Mané 34., L. Díaz 88.)

(Borítókép: Ezt megelőzően legutóbb David N’Gog volt franciaként eredményes a BL-ben, épp a Debrecen ellen, Budapesten. Fotó? Richard Heathcote / Getty Images)