Benzema bevette Londont is, a Bayern megégett a spanyol kisvárosban

Két spanyol csapat is érdekelt volt a Bajnokok Ligája negyeddöntőinek szerdai játéknapján, de egyiknek sem volt könnyű dolga: a Real Madrid a címvédő Chelsea otthonába látogatott, míg a Villarreal a 2020-as győztes Bayern Münchent fogadta. Aztán mégis a hispánok ünnepelhettek.

Chelsea–Real Madrid

A slágerpárosítás első, londoni összecsapásán a hazaiak kezdtek jobban, és az ötödik percben meg is volt az első helyzetük: N'Golo Kanté indította hosszan Kai Havertzet, aki a 16-os vonalánál csinált egy cselt, de aztán ballal jócskán eltévesztette a kaput. A Real sem késlekedett az első veszélyeztetésével, egy gyors kontra után azonban Vinícius 13 méterről a keresztlécet találta el.

Eleinte tartották az ötperces intervallumokat a csapatokat a helyzetek között, a 15.-ben Reece James bal oldali szabadrúgását ütötte ki a folyamatosan pfújolt Thibaut Courtois.

A következő esély egy percet ugyan csúszott, abból azonban gól lett: Karim Benzema futtatta meg Viníciust a bal szélen, majd tökéletesen érkezett a brazil beadására, és 12 méterről szenzációs fejessel vette be Édouard Mendy kapuját.

Aztán alig három percre rá folytatódott a Benzema-show: ezúttal jobbról, a tizenhatos előteréből kapott beívelést Luka Modrictól, és bár nem volt a legpontosabb a passz, a kirobbanó formában futballozó támadó kitekert testhelyzetből is a kapuba tudta bólintani a labdát.

Maradt támadásban a Real, a 32. percben Dani Carvajal került ziccerbe, végül a gólvonalról tudott tisztázni Andreas Christensen.

A Chelsea-nek kellett egy kis idő, hogy felálljon a pofonból, majd át is vette az irányítást, és néhány veszélytelen kísérlet után ennek meg is lett az eredménye.

Jorginho tekert középre, ahol Havertz megelőzte Carvajalt és a hosszúba fejelt, miközben a védő igyekezett lerúgni a fejét.

Majdnem egyből válaszolt Benzema, Vinícius beadásába rosszul ért bele egy londoni védő, ám a csatár az addigi legegyszerűbb helyzetét mellé rúgta.

De ami késik, nem múlik, csak a szünetet kellett megvárni. Mendy jött ki a kapuból egy felszabadításra, de olyan röviden passzolt Antonio Rüdigernek, hogy Benzema közbeavatkozott, elvette a labdát, és az üres kapuba gurított.

Mesterhármas!

A túloldalon César Azpilicueta próbálkozott egy távoli bombával, Courtois gyönyörű vetődéssel tornázta ki a löketet a bal felsőből. Thomas Tuchel cserékkel frissített, egyikük, Romelu Lukaku pedig centik híján szépített, de teljesen üres helyzetből, közelről nem tudta kapura fejelni a labdát.

Mason Mount és Havertz is próbálkozott becsülettel, de főleg átlövésekkel, az utolsó próbálkozás pedig Hakim Zijesé volt, ami pedig nem talált kaput. Hiába szorította be a Chelsea a Real Madridot a második félidőben, nem tudta feltörni a védekezését, és így nemhogy egyenlíteni, de szépíteni sem tudott, ami azt jelenti, hogy 1–3-ról kell felállnia a Bernabéuban.

Villarreal–Bayern München

Lehet, hogy ez a párharc tűnt a leginkább egyoldalúnak (vagy esetleg a Benfica–Liverpool), a papírformával viszont egyáltalán nem foglalkoztak a hazaiak, akik már a 8. percben megszerezték a vezetést.

Giovani Lo Celso alapvonalról visszagurított passzát Dani Parejo lőtte el egyből, amibe az ötösön beletette a lábát Arnaut Danjuma, Manuel Neuer teljesen tehetetlenül nézte végig, ahogy a labda bepattan a kapujába.

A Bayern rendkívül passzív volt (kapura tartó lövés nélkül zárta a félidőt), a Villarreal pedig jóval veszélyesebben játszott. Ez pedig kis híján újabb gólt eredményezett, ugyanis a 41. percben Francis Coquelin éles szögből adott be a bal oldaról, ám a kísérlet lecsúszott a lábáról, és így beesett a kimozduló Neuer fölött. A videószobában azonban annulálták a találatot, miután kiderült, hogy Coquelin lesen volt, amikor az indítást kapta.

A fordulás után annyiban változott a játék képe, hogy megvolt a Bayern első igazi nagy helyzete, de Thomas Müller öt méterről hibázott. A másik oldalon a kapufa volt a főszereplő, amely hárította Gerard Moreno 20 méteres próbálkozását, majd a spanyol válogatott támadó a saját térfeléről is megpróbálkozott a gólszerzéssel, amikor lefülelte Neuer passzát a 62. percben, de nem talált kaput. Nem sokkal később Danjuma duplázhatott volna, viszont a kapu előterében luftot rúgott, pedig nagy helyzet volt.

Éledezett a Bayern is, a csereként beállt Leroy Sané révén megvolt az első kaput találó lövése is a bajor csapatnak, aztán az ő hibájából le tudott fordulni a 87. percben a Villarreal, ám Alfonso Pedraza borzalmasan fejezte be a kontrát. Hősiesen védekezett a hajrában a hazai együttes, Kingsley Coman lövését is tudta védeni Gerónimo Rulli, ennél nagyobb veszély pedig nem alakult ki a spanyolok kapuja előtt, ami azt jelenti, hogy megőrizték előnyüket, és így utazhatnak Münchenbe.

Eredmények:

Chelsea (angol)–Real Madrid (spanyol) 1–3 (1–2)

Gól: Havertz (40.), illetve Benzema (21., 24., 46.)

Villarreal (spanyol)–Bayern München (német) 1–0 (1–0)

Gól: Danjuma (8.)