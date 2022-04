A Real Madrid Szalai Ádámja bejelentkezett az Aranylabdára

Éveken át élcelődés és megvetés tárgya volt, mára viszont a világ egyik legjobb csatárának tartják mindenhol. Mi változott, hogy ekkora javuláson ment át karrierje alkonyára? Ha a nyilvánvaló dolgon (jobb helyzetkihasználás) túl akarunk tekinteni, akkor a válasz, hogy igazából semmi. Szimplán annyi történt, hogy az éveken át borzasztóan alulértékelt csatárt végre kezdik a helyén kezelni. Mert azt, hogy az év végére már 35 éves Karim Benzema világklasszis, azt legnagyobb utálói sem vitathatják már el. Mára egyértelműen a Real Madrid vezérévé vált a francia csatár – sőt, már túlságosan is tőle függ a csapat.

Szalai Ádám, Olivier Giroud, Karim Benzema – Tudd a szereped!

Mi a közös a felsorolt futballistákban? Karrierjük egy pontján (vagy inkább x éven át...) mindegyiket megpróbálták folyton kiimádkozni a szurkolók a csapatból/válogatottból, másra lecseréltetni, hogy aztán hiába legyenek edző-/kapitányváltások, mégis mindig maradjanak.

Nagyon fontos ezen a ponton megjegyezni, hogy rengetegen úgy értékelik a csatárposztot: ha gólt lő, akkor jó (de leginkább „ez a minimum”), ha nem, akkor rossz a játékos. Az megint megér egy külön gondolatot, hogy sokan tévesen a szélsőkre, visszavont ékekre és feltolt támadó középpályásokra is használt támadó kifejezés szinonimájaként vetik oda bizonyos játékosoknál, akik aztán véletlenül sem csatárok.

Ők az igazi, tipikus „kilencesek”, szerepük pedig jócskán túlmutat azon, hogy csak a gólok számában próbálják meg értékelni a játékukat. Alapból a felhasználási módjuk edző- és csapatfüggő. Egy olyan gárda számára, amely inkább védekezésre van kárhoztatva, mert általában gyengébb képességű játékosok alkotják, mint a riválisokat, a rendre masszívabb, nagyobb méretű csatár egyfajta előretolt védekező középpályásként értelmezhető, aki brusztol a védőkkel, próbálja megnyerni a légi és földi párharcait, lekötni a riválisokat és fedezni a labdát addig, amíg a társak belépnek a támadásokba.

Lehetett nálunk például sokáig kritizálni Szalai Ádámot a kevés találata miatt, csak az a szomorú helyzet, hogy elég megnézni egy albániai vb-selejtezőt, hogy lássuk, mennyire fontos láncszeme ő a válogatott játékának, és ennél egy fokkal rosszabb, hogy nem is nagyon látszik a jövőbeli alternatívája hosszú ideje, pedig ő sem lesz fiatalabb.

De vegyük például a Liverpool mesterét, a villámgyors visszatámadások nagy szerelmesét, Jürgen Kloppot, aki nem átallott 2020 novemberében az Atalanta 5–0-s idegenbeli kiütése, Diogo Jota mesterhármasa, Mohamed Szalah és Sadio Mané egy-egy gólja után azt mondani, hogy csapata a BL-ben sem lenne, ha nem lett volna náluk Roberto Firmino, aki talán abban az időszakban kevésbé hatékonyan termelte a kanadai pontokat, ugyanakkor a védekezés első vonalaként parádésan támadott vissza, a gárda pedig rendre nagy helyzetek sokaságát tudta kialakítani.

Hogy végül ki szerzi a gólt, az a szakvezetőknek édes mindegy, őket csak az érdekli, hogy a csapat játéka működjön, amihez elengedhetetlenül szükségesek azok a játékosok is, akik megteremtik a lehetőséget a többieknek.

Nézzünk még egy példát, ha már egy francia támadóról van szó, márpedig belőlük azért volt néhány jóféle, ha csak az elmúlt negyedszázadot figyeljük is, elég csak Thierry Henryra, David Trezeguet-re vagy Kylian Mbappéra és Antoine Griezmannra gondolni. Mégis, a két világbajnok csapat közös ismérve, hogy volt egy csatár a pályán, aki lehozta az egész tornát gól nélkül. És rossz lett volna ettől még bármelyik? Igazából egyáltalán nem, mert feladatai zömét mindkettő ellátta, a befejezést pedig megoldották a társak. Pedig az egymás után két francia gólkirályi címmel érkező Stéphane Guivarc'h és Olivier Giroud számára sem ismeretlen a gólszerzés.

Mindig a csapattársaidért játszol. Természetesen jobban szeretek helyzetbe kerülni és gólokat szerezni, de ha területet tudok biztosítani a többiek számára, mindig próbálom a csapat számára legjobb opciót választani. Amikor Franciaország világbajnok volt 1998-ban, Cristophe Dugarry egy gólt szerzett, a torna alatt egyébként jól játszó Guivarc'h egyet sem. Ha világbajnokok leszünk úgy, hogy egy gólt sem szerzek végül, nem érdekel. Ha a pályán vagyok, a mester úgy gondolja, hogy segíthetek a csapaton, megvan a szerepem a játékban, próbálok területet biztosítani a társaknak

– mondta még a döntő előtt Giroud 2018-ban, hazája második világbajnoki címét megelőzően.

Nemcsak ő látta hasonlóan a helyzetet, hanem a mindkét sikerből (így vagy úgy) a részét kivevő Didier Deschamps is.

Való igaz, hogy Olivier nem szerzett eddig gólt, de fontos a játéka a csapat számára. Az előző meccsen gólpasszt adott Mbappénak, szükségünk van erre a támogató játékra. Nyilván jó, ha gólt szerez, de Olivier mindig nagylelkű volt, és sohasem panaszkodott, hogy keményen kell dolgoznia. Talán nincs az a rendkívül látványos stílusa, de a csapatnak akkor is szüksége van rá, ha épp nem szerez gólt. Az ő játéka a levegőben és a védekezésben van, ebből pedig a csapattársai profitálnak, mivel magára vonja a környező védők figyelmét

– mondta anno Didier Deschamps szövetségi kapitány, aki 1998-ban játékosként is megtapasztalhatta, mennyit tud segíteni együttesének a végső sikerben egy ilyen játékos.

Vezérré is elő tudott lépni – Az élet Cristiano Ronaldóval és nélküle

Fontosnak éreztem ezeket a dolgokat kicsit perspektívába helyezni, ugyanis hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy csak azért, mert nem hozott látványos számokat, Benzema madridi teljesítménye korábban gyenge volt, holott erről összességében szó sincs, szimplán más volt a szerepköre általában – és nagyon nem véletlen, hogy a hozzá hasonlóan 2009-ben érkező Cristiano Ronaldónak a realos időszaka ennyire szenzációs volt – túl azon persze, hogy a portugál önerőből is zseni.

Ha mégiscsak a számokat szeretnénk nézni, akkor az is látható, hogy az ötszörös aranylabdás távozásával képes volt valamelyest betölteni a keletkezett űrt is, hiszen addig csupán egyszer érte el a 30 gólos idényhatárt, azóta pedig négyből háromszor is, ráadásul a gólpasszok sem maradnak el.

Meccs Gól Gólpassz Kanadai pont Kp/meccs 2009–2010 33 9 6 15 0,45 2010–2011 48 26 9 35 0,73 2011–2012 52 32 19 51 0,98 2012–2013 50 20 21 41 0,82 2013–2014 52 24 16 40 0,77 2014–2015 46 22 15 37 0,80 2015–2016 36 28 8 36 1,00 2016–2017 48 19 8 27 0,56 2017–2018 47 12 11 23 0,49 A CR-érában 412 192 113 305 0,74 2018–2019 53 30 11 41 0,77 2019–2020 48 27 11 38 0,79 2020–2021 46 30 9 39 0,85 2021–2022 36 37 13 50 1,39 A CR-éra óta 183 124 44 168 0,92 Összesen 595 316 157 473 0,79

Nyilván érdekes kérdéskör a büntetők szerepe, hiszen korábban összesen három büntetőt végzett el a királyi gárdában, azóta viszont 20-at, amiből 18-at értékesített, így idényenként egy +4,5 góllal lehet kalkulálni, ami mindjárt jobb színben tünteti fel azok szemében, akik inkább ezt a statisztikát szeretik figyelni.

Az pedig valahol természetes, hogy ha jönnek a gólok, akkor az önbizalom is rendben van, akkor pedig a helyzetek kihasználásának javulása is tetten érhető, és hirtelen egy sokkal jobb játékost láthatunk.

Túl nagy hatás a játékra – Nélküle összeestek

Igen ám, de azért a jobb statisztikáknak áruk is van. Ott van például az előző idény, amikor kizárólag rajta múlt, hogy a Realnak volt még esélye bármire az idény végéhez közeledve (végül BL-elődöntő és bajnoki ezüstérem jött össze), rajta kívül senki sem tudott előrelépni a befejezéseknél. Karim Benzema a 2020–2021-es évadban 30 gólt (és 9 gólpasszt) hozott össze, ami több, mint az őt követő négyes (Marco Asensio és Casemiro 7-7, Vinícius Júnior és Luka Modric 6-6) össztermése!

Ha az előző idény sikertelensége és a mostani javulása közötti differenciát keressük, megint csak vissza kell térnünk Vinícius Júnior játékának feljavulásához – amiben persze Benzemának is nagy szerepe volt.

Az is érdekes ugyanakkor, hogy bár a brazil szélső már 32 kanadai pontnál jár (17 gól, 15 gólpassz), és Asensio is elérte a két számjegyű GÓLTERMÉST (10), a Real még inkább Benzema-függő idén, mint valaha!

A CR-érában a legkiemelkedőbb mutatója a 2015–2016-os idényben volt, amikor csapatának minden ötödik gólját ő jegyezte (átlagban nagyjából minden hetedik találatért volt felelős közvetlenül), tavaly már minden harmadiknál Benzema nevét kellett felírni, most pedig a 91 Real-találatból 37 az övé – ami döbbenetes, 41 százalékos mutató.

Ha ehhez a gólpasszokat is hozzávesszük, akkor még sokkolóbb a helyzet, hiszen a királyi gárda találatainak 55 százalékából vette ki a részét befejezőként vagy előkészítőként!

Real Madrid-gól Benzema-gól/Real Madrid-gól Benzema-kanadai pont/Real Madrid-gól 2009–2010 119 7,56% 12,61% 2010–2011 148 17,57% 23,65% 2011–2012 174 18,39% 29,31% 2012–2013 153 13,07% 26,80% 2013–2014 160 15,00% 25,00% 2014–2015 162 13,58% 22,84% 2015–2016 141 19,86% 25,53% 2016–2017 173 10,98% 15,61% 2017–2018 148 8,11% 15,54% A CR-érában 1378 13,93% 22,13% 2018–2019 108 27,78% 37,96% 2019–2020 99 27,27% 38,38% 2020–2021 88 34,09% 44,32% 2021–2022 91 40,66% 54,95% A CR-éra óta 386 32,12% 43,52% Összesen 1764 17,91% 26,81%

Nem véletlenül kampányol annyira Mbappé szerződtetése mellett...

A bajnokságban a legutóbbi öt meccsén a Real mind az ötször nyert, Benzema mind az ötször betalált, összesen hét gólt és négy gólpasszt hozott össze, vagyis átlagosan 2,2 gólt hozott csapatának egymaga.

Ebben az időszakban volt közte egy Barcelona elleni El Clásico, amelyet sérülés miatt ki kellett hagynia.

Az eredmény alighanem ismert: egy teljesen szétesett Real Madrid, amely igazából még örülhet is, hogy „csak” 4–0-ra kapott ki az egyébként szenzációs formába lendülő katalánoktól.

Bejelentkezett az Aranylabdára

A korábbi kiváló védő, jelenleg szakkommentátorként ténykedő Rio Ferdinand a londoni BL-negyeddöntő után arról beszélt, hogy igencsak meg lenne lepve, ha nem kezdték volna már el gravírozni Benzema nevét az Aranylabdára.

Ez nyilván költői túlzás, de messze nem annyira valószerűtlen, mint amennyire elsőre gondolná az egyszeri futballszerető, hiszen a Real Madrid már gyakorlatilag fogja a bajnoki aranyat (nyolc fordulóval a vége előtt 12 ponttal vezet a Barcelona előtt, amely ha nyeri is az elmaradt meccsét, akkor is lesz még közte kilenc), Benzema pedig szinte bizonyosan gólkirály lesz, hiszen a rangsorban második helyen álló Raúl de Tomás, Juanmi, Vinícius Júnior, Enes Ünal négyes hátránya egyaránt tíz gól (14-14).

Aztán a BL-ben szinte biztosan bejut a csapat a négy közé, ha pedig itt is csúcsra érne a rekordgyőztes, akkor abban óriási szerepe lenne az eddig 11-szer eredményes franciának. Arra sem lehet panasz, ahogy az érdektelen meccseken játszik, hiszen a kieséses szakaszban a PSG és a Chelsea ellen is ő lőtte a Real összes (6) eddigi gólját!

Igazából még panaszkodhatna is az Aranylabda átszervezésére, hiszen ettől az évtől kezdve az év helyett az idény alapján lesz kiosztva az elismerés, márpedig így pont nem fér bele az év végi világbajnokság, amelyre a francia válogatott címvédőként és az egyik legnagyobb favoritként (az angolokkal holtversenyben a második legalacsonyabb rájuk az odds, csak a brazilok állnak picivel még jobban) érkeznek Benzemáék.

A Real Madrid és a BL örökranglistáinak élmezőnyében

Hajlamos az ember elfelejteni, hogy már több mint 12 éve a Real Madridnál futballozik, ez pedig adott neki lehetőséget arra, hogy szépen kapaszkodjon felfelé az örökranglistákon.

Eddig például már 595 tétmérkőzésen lépett pályára a királyi gárdában, aminél csak hét játékosnak jött össze több, a holtversenyben hatodik Fernando Hierro, Francisco Gento kettős beelőzése pedig még ebben az idényben meglehet (601), de a következő idényben az ötödik Santillana (645) is bőven beérhető.

Ezzel párhuzamosan a góllövők listáján is szépen jön felfelé, olyannyira, hogy a mostani évadban már Santillánát (290) és Alfredo Di Stéfanót (308) is megelőzte (a hatodik Puskás Ferenc 242-vel), és a 316 találata már minden idők harmadik legjobb mutatója. Ráadásul Raúl csupán héttel előzi meg, úgyhogy a második pozíció akár még ebben az idényben meglehet, de sokat aligha kell várni az újabb előzésre. Az első hely azért karcosabb, hiszen Cristiano Ronaldo 438 meccsen jegyzett 450 találata elég messze van.

A Bajnokok Ligája történetében is jól áll, 138 találkozója a 7. legtöbb, 82 találatánál pedig csak Cristiano Ronaldo (140), Lionel Messi (125) és Robert Lewandowski (85) szerzett többet.

A korábban főleg a mezőnymunkájával kitűnő csatárt karrierje végéhez közeledve csak elkezdik végre az őt megillető helyen kezelni.

