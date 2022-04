A topligákkal egyetemben a magyar labdarúgó-bajnokság is hajrájára fordul, hét forduló van még hátra az OTP Bank Liga 2021–2022-es szezonjából. A Ferencváros hétpontos előnye előrevetíti az újabb címvédést, a dobogón pedig csak az a kérdés, hogy a Puskás Akadémia vagy a Kisvárda végez a második vagy harmadik helyen. A Budapest Honvéd és az Újpest a gyenge ősz ellenére úgy tűnik, megmenekül a kieséstől, az MTK Budapestnek viszont már-már csodára lenne szüksége ahhoz, hogy jövőre ne a másodosztályban szerepeljen. A fővárosi alakulatok szereplését korábbi közönségkedvencekkel vitattuk meg.

Bár a címvédő FTC a legutóbbi fordulóban éppen közvetlen riválisa, a Puskás Akadémia ellen hullajtott pontokat kétgólos előnyből, így is magabiztosan áll a tabella élén. A szezonnak még Peter Stöger irányításával vágott neki a bajnok, az osztrák szakember azonban decemberben távozott, és az orosz nemzeti együttes korábbi szövetségi kapitánya, Sztanyiszlav Csercseszov ült le a kispadra.

Bár eleinte akadozott a gépezet, mostanra, úgy tűnik, helyükre kerültek a fogaskerekek, egyre biztatóbb a zöld-fehérek játéka, így magabiztosan várhatják a hátralévő mérkőzéseket, amelyek sorrendben így alakulnak: DVSC (otthon), Honvéd (idegenben), Újpest (o.), Paks (i.), ZTE (o.), MTK (o.), Gyirmót (i.).

Vincze Ottó 1995 és 1996, illetve 2007 és 2008 között erősítette a Ferencvárost, amellyel bajnok és kupagyőztes lett, valamint szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében, ahol a svájci Grashoppers ellen emlékezetes duplát szerzett az Üllői úton. Így nyilatkozott az Indexnek a Fradi idei szezonjáról.

„Nehezen indult a Csercseszov-korszak, a Stöger utáni átmeneti időszakban akadtak hullámvölgyek, de nem volt egyszerű helyzet, egy idény közbeni edzőváltás sohasem egyszerű. Mostanra viszont kialakult a vezetőedző, valamint a stábja és a keret közötti megfelelő kapcsolat, tisztában vannak a futballisták képességeivel és a megfelelő rendszerrel, így pedig már az eredmények is jönnek, amelyek sokszor látványos játékkal párosulnak.”

Tévhit volt tehát, hogy annyira morózus és szigorú lenne, mint sokan hitték, ráadásul a támadó focit preferálja. Biztos vagyok benne, hogy a Fradi megnyeri a bajnokságot, még akkor is, ha legutóbb a Puskás Akadémia sokadszorra bizonyította, hogy valóban a klub mumusa.

A tabella másik végén is egy budapesti csapatot találunk, némi meglepetésre az MTK a sereghajtó, ráadásul a kék-fehéreknek minimum hatpontos hátrányt kellene ledolgozniuk – ennyivel előzi meg ugyanis a nagy múltú egyesületet a 10. Mezőkövesd.

Az idénynek Giovanni Costantinóval, a magyar válogatott korábbi pályaedzőjével vágott neki az MTK, aki azonban októberben távozott, Márton Gábor váltotta a kispadon. Vele sem sikerült elkerülni a veszélyzónából, olyannyira nem, hogy az utolsó hét fordulót a 12. helyről várhatja az együttes. Íme, a következő mérkőzések: Fehérvár (o.), Paks (i.), Mezőkövesd (o.), ZTE (i.), Puskás Akadémia (o.), Ferencváros (i.), DVSC (o.).

Hogy van-e esélye még a bennmaradásra a budapestieknek, azt a klub korábbi ikonjától, Halmai Gábortól kérdeztük.

„Sajnálom az MTK-t, több meccsét is láttam a csapatnak, és sokszor úgy kaptak ki, hogy nyerhettek volna. Bárhogy is érjen véget a szezon, meg kell találni a gyengélkedés okait, és elemezni, hogy a jövőben hasonló ne fordulhasson elő. A szerencsével is hadilábon állt a csapat, sajnos egyszer sem jött egy három-négy mérkőzésen át tartó jó sorozat, mint például az Újpestnél, amely kirángatta volna a gödörből az alakulatot.”

Nehéz jósolni a hátralévő találkozókra, innentől egy kis csodára is szükség van a bennmaradáshoz, ráadásul győzelmi kényszerben kell majd pályára lépnie a játékosoknak, ami tovább nehezíti az amúgy sem könnyű helyzetet.

„Volt egy nyitás a külföldi labdarúgók és légiósok felé, hiszen a szükség nagy úr, hiába a saját nevelésű fiatalok beépítése és integrálása a cél, van olyan helyzet, ahol módosulnak az irányelvek, de egyelőre úgy tűnik, ez sem segített. Egy 12 csapatos bajnokságnál egyébként is minden évben óriási a harc, láthatjuk, ez megy szezonok óta, ez pedig feszültséget generál, éppen ezért talán érdemes lenne valóban elgondolkozni a 16-os mezőnyről.”

Ha már Halmai Gábor az Újpestet említette, folytassuk a lila-fehérekkel, ahol a kiesés réme hosszú időn keresztül valós fenyegetésnek tűnt. Valami azonban megváltozott, a IV. kerületiek rátaláltak a helyes ösvényre, és immáron a hetedik pozíciót foglalják el a tabellán, előnyük pedig megnyugtató, nyolcpontos a már vonal alatti Gyirmóttal szemben.

A gyengélkedés itt is edzőváltással járt, a német Michael Oenning munkáját januárban köszönte meg a vezetőség, amely az egykori szerb válogatott labdarúgóval, Milos Krusciccsal, úgy tűnik, jó lóra tett.

Persze ez önmagában kevés lett volna, a téli erősítések is remekül sikerültek a Megyeri úton, az Újpesttel 1998-ban bajnoki címet nyerő Fehér Csaba is erről beszélt az Indexnek.

„A téli átigazolások sokat lendítettek a csapaton, valamint a tulajdonosváltást övező pozitív folyamatok is, ez pedig egyértelműen jó hatással volt a klubot körülvevő hangulatra. Remélem, ez a biztos bennmaradáshoz már elegendő, ráadásul a kupában is megvan még az esély a címvédésre.

Budu Zivzivadzét muszáj kiemelni, rendkívül hiányzott egy ilyen gólerős csatár Újpestről, de rajta kívül is vannak kimondottan jó futballisták a keretben, Giorgi Beridze, Yohan Croizet vagy a visszatérő Vincent Onovo.

Remélem, hogy a szezon utolsó derbijére is kitart a lendület, és pontot, pontokat szerez majd a csapat a Ferencváros otthonában!”

Az Újpestre a hátralévő fordulókban a Paks (i.), a ZTE (o.), a Ferencváros (i.), a Gyirmót (o.), a Kisvárda (i.), a Fehérvár (o.) és a Mezőkövesd (i.) vár.

A szezon feléig a Budapest Honvéd helyzete legalább annyira veszélyesnek tűnt, mint az Újpesté, a vezetőség pedig január végén látta elérkezettnek az időt, hogy az addig irányító Horváth Ferenc és a klub útjai elváljanak. Nebojsa Vignjevics vette át a stafétát, aki a Megyeri úton már ért el sikereket, és vele a kispesti szekér is beindult.

A Honvéd nyolcadik a tabellán, 32 pontot szerezve, héttel megelőzve a már kieső pozícióban tanyázó Gyirmótot. Az őszi kulcsembernek a góllövőlistán 12 találattal még most is második helyezett Nenad Lukics bizonyult, ám a támadó legutóbb december elején volt eredményes, így góljaira nagy szüksége lenne a piros-feketéknek a hajrában.

A folytatásban sorrendben az alábbi meccsek következnek: ZTE (i.), Ferencváros (o.), Gyirmót (i.), Kisvárda (o.), Fehérvár (i.), Mezőkövesd (o.), Puskás Akadémia (i.).

A kispestiek legendás játékosával és korábbi edzőjével, a XIX. kerületiekhez ezer szállal kötődő Pisont Istvánnal elemeztük az idényt és tekintettünk előre.

„Mindazok után, hogy a tavalyi év nehezen sikerült, az utolsó előtti fordulóban tudtuk csak meghosszabbítani az élvonalbeli tagságunkat, mindenki abban bízott, hogy ennek nem lesz hatása a mostani szezonra.”

Sajnos azt láttam azonban, hogy az eredménytelenség benne maradt a fejekben, és mély nyomokat hagytak a kudarcok, görcsösen, feszülten vágott neki az új idénynek a csapat.

„És bár most sem olyan kiegyensúlyozott a játék, de a hajrára stabilizálódni látszanak a dolgok, döntetlenre bárki ellen jó a kispesti csapat, nüánszokon múlik, hogy megnyerik-e a meccseket, vagy nem. Szerencsére most már viszonylag biztonságba került az együttes, talán a kiesés nem fenyegeti, de voltak fájó pofonok idén, elég, ha a Debrecen elleni idegenbeli mérkőzést említem, ahol 3–1-es előnyről kaptunk ki 5–3-ra. Voltak az utolsó percekben elveszített bajnokik is, mindez talán azzal magyarázható, hogy nem alakult ki az az állandó mag a szezon során, amelyre végig számítani lehetett. A fiatalok beépítése mellett ez lesz a Honvéd legfontosabb feladata a következő szezonban.”

A Vasas sokadik próbálkozásra, úgy tűnik, feljut az NB I-be, ám hogy az angyalföldiek érkezésével ötre duzzad-e a budapesti létszám az élvonalban, vagy négy marad, az minden bizonnyal az MTK sorsán múlik.

(Borítókép: A Ferencváros gólja a labdarúgó MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőjében játszott Vasas FC–Ferencvárosi TC-mérkőzésen az Illovszky Rudolf Stadionban 2022. február 9-én. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)