Bántóan simán nyert a Fradi a DVSC ellen

Bár a Debrecen nem játszott alárendelt szerepet, de a találkozó így is szinte már az első félidőben eldőlt, mivel a Ferencváros a helyzeteiből kettőt értékesített – volt egy VAR révén érvénytelenített találata is –, ezzel szemben viszont a hajdúságiak nem tudtak túljárni a válogatottban Belfastban, az északírek elleni összecsapáson is brillírozó Dibusz eszén.

Nem sokkal a fordulást követően gyorsan eldönthette volna a három pont sorsát a Ferencváros, de Ryan Mmaee közeli perdítése nyomán a kapufán csattant a labda. A hazaiak a második játékrészben már sokkal nagyobb fölényben futballoztak, a csereként pályára lépő Kristoffer Zachariassen révén pedig növelték előnyüket, és lezárták az összecsapást.

A zöld-fehérek előnye ezzel kilenc pontra nőtt a tabella élén a második helyezett Puskás Akadémiával szemben, ekkora előnye még nem volt az FTC-nek a bajnokság során.

MAGYAR OTP BANK LIGA

27. forduló

Ferencvárosi TC–Debreceni VSC 3–0 (2–0)

gólszerzők: Nguen (8.), Marquinhos (39.), Zachariassen (73.)