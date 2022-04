A világ legjobbjai összecsapnak a Premier League-aranyért

Az aranyérem a tét

Nagyjából biztosra vehető, hogy a két együttes egyike lesz a befutó, hiszen a manchesteriek 73 ponttal állnak, a Mersey-partiak 72-vel, az őket követő Chelsea-nek egy meccsel kevesebbet játszva már csak 59 pontja van, a BL-indulásért pedig már 19 és 18 pont a két gárda előnye – ez tehát fixre vehető.

Döbbenetes liverpooli széria

A házigazda a legutóbb a Burnley-t verte 2–0-ra, az előző négy meccséből három siker és egy döntetlen jött össze, de még ez a forma is eltörpül a „vörösök” teljesítménye mellett, hiszen a korábban tetemes hátrányban lévő (igaz, itt azért ebbe az elmaradt meccsek beletorzítottak) együttes a december közepétől kezdődő három meccses nyeretlenségi szériáját követően mind a tíz bajnokiján diadalmaskodott!

Jürgen Klopp együttese az előző öt meccsén gólt sem engedett a riválisoknak (13–0), ezen a tíz meccsen pedig összesen 25–2-es gólkülönbséget tud felmutatni.

A világ legértékesebb kerete a harmadik ellen

Ha csak a két keret összértékét vizsgáljuk, sem túlzás kijelenteni, hogy a világ legkiemelkedőbb együttesei közül kettőről van szó, hiszen a Manchester City 959,3 millió eurós piaci értéke a legmagasabb, a Liverpool 900,5 milliója pedig a harmadik, éppen hogy lemaradva a még második PSG (903,45) mögött.

Ami a játékosokat illeti, Mohamed Szalah 100 millió eurós mutatója a legmagasabb, a City legnagyobb erőssége a riválisokkal szemben pedig az, hogy olyan mély a kerete, hogy gyakorlatilag meccsről meccsre sort cserélhetne Pep Guardiola menedzser (17 futballista piaci értéke éri el a 25 millió eurót, 12-é a 40-et), és minden bizonnyal egyik héten sem lenne túl sok gond a gárda játékával.

Kiemelkedő klasszisok és cserélhető kiválóságok

Talán a manchesterieknél kevesebb a bármelyik meccset eldönteni képes sztár (Kevin De Bruyne nevezhető a legnagyobb erőnek ezen a téren), cserébe akár három-négy nagyobb kieső sem jelenti azt, hogy olyan szintű visszaesés jöhet a játékban, mint egy éve a Liverpooliaknál.

Ha a bajnokság legjobbjait vizsgáljuk, nemrégiben azt láthattuk, hogy a Premier League góllövőlistájának első három helyezettje is liverpooli, de azért most sem fest rosszul, hogy Mohamed Szalah (20) az első, Diogo Jota (14) holtversenyben a második, és őket egy újabb holtversenyben követi rögvest Sadio Mané (12) is.

Az előkészítőknél még durvább a helyzet, hiszen a gólpasszlista dobogóján még mindig csak a „vörösök” szerepelnek, a két szélső védő közül Trent Alexander-Arnold (11) picivel előzi Andrew Robertsont (10), Szalah (10) pedig holtversenyben második.

A legjobb támadók a legjobb védők ellen – és a második legjobb támadók a második legjobb védők ellen

Csapatszinten is remek statisztikákat tudnak felmutatni a felek, a Liverpool 77 találata nem meglepő módon a legjobb a ligában, de a második helyen épp a 70-szer eredményes City áll a listán, miközben harmadik Chelsea 58, a negyedik Tottenham 52-nél jár.

Ami a védelmeket illeti, itt is kiemelkedő egységekről van szó, hiszen a Mancester City 18 engedett találata a liga legjobbja, itt a Liverpool a második 20-szal – ezen a listán a Chelsea (23) jóval közelebb van a kettőshöz.

A fentebb említetteket aláhúzandó vethetünk egy pillantást ezek után a manchesteri gólszerzőkre, itt senki sincs 10 találat felett a Premier League-ben, viszont Raheem Sterling, Rijad Mahrez és De Bruyne is elérte ezt a mennyiséget, Bernardo Silva és Phil Fodern hetet-hetet pakolt hozzá, Ilkay Gündogan pedig még hatot.

Ha pedig az egész éves teljesítményt nézzük, óriási különbségeket nem tapasztalhatunk a felek között, a City 46 tétmeccsen 114 gólt szerzett és 33-at kapott, a Liverpool 49 meccsen 119-et lőtt és 34-et kapott.

Világklasszis edzők

Miután kiderült, hogy a pálya minden pontját mindkét gárda rendkívül erős, vessük egy pillantást a kispadokra is, ahol ugyancsak világklasszisokat találhatunk.

Pep Guardiolával kapcsolatban (jogosan) mindig felvetődik, hogy szerencséje volt eddigi edzői karrierje során, hiszen rendre olyan együtteseket irányíthatott, amelyekkel szemben a minimális elvárás a bajnoki cím, de leginkább minden sorozat elhódítása volt.

Ezt Barcelonában össze is hozta, de a Bayern Münchennél és eddig a Manchester Citynél is hiába próbálkozott a nemzetközi trófeák halmozásával, egyelőre „csak” Angliában gyarapította ezek számát – eddig 31-et emelhetett magasba, amivel a nagy nemzetközi viadalt behúzók rangsorában a harmadik helyen áll.

Jürgen Klopp sem nyeretlen kétéves, nála pedig külön kiemelendő, hogy masszív szembeszéllel is csúcsra tudott érni, hiszen a Dortmundot is elvezette két bajnoki címre, és a kinevezésekor kifejezetten középszerű Liverpoolt is visszakalauzolta harminc év után Anglia tetejére. Ő is nyert Bajnokok Ligáját, összességében pedig már tíz trófeánál jár, de könnyen lehet, hogy ez a szám még ebben az idényben is növekedni fog.

Újabb káprázat fel – vagy most unalom jöhet?

A felek legutóbbi összecsapása egészen remek meccset, különösen második félidőt hozott, és bár a Liverpool kétszer is megszerezte a vezetést, a Manchester City mégis ponttal távozott az Anfieldről (2–2).

Ha a két csapat közelmúltját nézzük, nem ritka, hogy kinyílik a gólcsap, legutóbbi 2018 októberében végeztek 0–0-ra a felek, azóta a City háromszor nyert (2–1, 4–0, 4–1), a Liverpool egyszer (3–1) és volt két 1–1 is, az egyiknél a manchesteriek büntetőkkel megszerezték a Szuperkupát, így azért összességében az „égszínkékek” számára alakultak jobban mostanában a meccsek.

Most viszont egy rendkívül fontos BL-párharc két meccse közé került be a rangadó, a Liverpool a Benfica vendégeként eldöntötte az elődöntőbe jutás kérdését (3–1), a Manchester City viszont még bőven izgulhat az Atlético Madriddal szemben hazai pályán megszerzett szűk előnye (1–0) után.

Kérdéses, hogy a legutóbbi négy bajnokságból hármat megnyerő, egyszer ezüstérmes, a BL-ben viszont csúcsra egyszer sem érő (igaz, tavaly döntőző) manchesteriek mennyire koncentrálnak a hétvégi bajnokira, hiszen a PL-ben még akár vereség esetén is bőven van lehetőség javítani, de egy madridi zakó újra keresztül húzhatná a gárda legnagyobb álmait.

„Picivel a City az esélyesebb, mert bárkire rá tudja erőltetni a játékát”

A találkozóval kapcsolatban nincsenek aggályai Adorján Krisztiánnak, aki 2009 és 2014 között volt a Mersey-parti klub futballistája.

Jó érzésekkel gondolok vissza, hiszen szép éveket töltöttem a Liverpoolnál. Követem a csapatot, szurkolok is az együttesnek, hogy jól szerepeljen, de nem úgy, mint egy vérbeli drukker. A Manchester City legnagyobb erőssége a Guardiolára jellemző stílus, bármelyik csapatra képes ráerőltetni a játékát, labdabirtoklásra építve és kombinációkkal megbontva az ellenfél védekezését. A Liverpool jóval direktebb, kapura törőbb futballt játszik, de mindkét együttes szenzációs, éppen ezért remek mérkőzést várok

– felelte a jelenleg a Budafoki MTE-ben szereplő futballista.

Adja magát a kérdés, hogy melyik fél az esélyesebb a vasárnapi rangadón.

Ha mindkét csapat a legjobb összeállításában és formában van, akkor a Cityt valamivel erősebbnek érzem, egy 3–2-es hazai sikert tippelnék. A manchesterieknél nem hiszem, hogy rangsorolnak a sorozatok között, bár a BL-t nyilván mindenképpen szeretnék megnyerni, úgy vélem, hogy maximálisan koncentrálnak majd a hétvégi meccsre, ami akár az aranyérem sorsát is eldöntheti

– tette hozzá Adorján Krisztián.

Elnézve egyébként a két csapat játékerejét, formáját és a tényt, hogy külön ágakon szerepelnek, egyáltalán nem lenne meglepő, ha nem a jövő szombati FA-kupa-elődöntő (a londoni Wembley-ben) lenne a felek idénybeli utolsó összecsapása...

PREMIER LEAGUE

32. FORDULÓ

vasárnap 17.30: Manchester City–Liverpool

Az élmezőny állása: 1. Manchester City 73 pont (70–18, 30 meccs), 2. Liverpool 72 (77–20, 30), 3. Chelsea 59 (58–23, 29), 4. Tottenham 54 (52–37, 30), 5. Arsenal 54 (44–34, 29)

