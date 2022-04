Nem született döntés a Premier League idei legfontosabb meccsén

Remek hangulat fogadta a csapatokat az Etihadban, a közönségnek pedig alighanem nagyon tetszett az, amit az első öt percet látott. A City már a harmadik percben majdnem megszerezte a vezetést, de Raheem Sterling 12 méteres lövését bravúrral védte Alisson. Két perccel később viszont már tehetetlen volt a Liverpool kapusa, ugyanis Kevin de Bruyne távoli lövése megpattant Joel Matipon, és a hosszú oldali kapufa is a hazaiakkal volt.

Nem sok idő kellett a 'Poolnak, hogy rendezze a sorait, a 13. percben már 1–1 állt az eredményjelzőn. Andrew Robertson ívelt be a 16-os bal sarkától, a hosszún érkezett Trent Alexander-Arnold, aki egyből visszajátszott Diogo Jotának, ő pedig 7 méterről kapásból bevette Éderson kapuját. Ahogy az várható volt, a színvonalra nem lehetett panasz.

Bő húsz perccel később ismét a hazaiak kerültek előnybe. Matip rövid felszabadítását begyűjtötte Joao Cancelo, aki a lesre állítással próbálkozó liverpooliak fölött Gabriel Jesúshoz ívelt, ő pedig közelről átemelte Alissont. Mivel a félidő további részében nem született gól, megtörtént az, ami legutóbb pontosan egy évvel ezelőtt: 45 perc után hátrányban volt a Liverpool a Premier League-ben.

Az biztos, hogy amit Jürgen Klopp kitalált a szünetben, az működött, hiszen Sadio Mané már a 46. percben megszerezte a vendégek második gólját, Mohamed Szalah remekül játszotta meg.

Az egyenlítés után is támadásban maradt a Liverpool, ám ezzel nem tudott élni, és szép lassan visszavette az irányítást a City. Guardiola együttese a félidő derekán újfent előnybe került Raheem Sterling kiugrása után, ám némi videózás után kiderült, hogy lesről indult, Anthony Taylor ezért annulálta a találatot.

A folytatásban is a listavezető állt közelebb a győzelem megszerzéséhez, Rijad Mahrez szabadrúgásból és ziccerből is dönthetett volna a hajrában, de mindkétszer a lábában maradt a gól. Az őszi meccsükhöz hasonlóan ez a találkozó is 2–2-vel ért véget, így pedig maradt a tabellán az egypontos különbség: a City 74 egységgel vezet a 73 pontos Liverpool előtt.

(Borítókép: Két világklasszis, Kevin de Bruyne (balra) és Virgil van Dijk csatája. Fotó: Getty Images.)