Tuchel: Undorító dolog, hogy a mérkőzés után Ancelotti a játékvezetővel nevetgél

A mérkőzés után a vendégek vezetőedzője, Thomas Tuchel elsősorban a lengyel játékvezetőre, Szymon Marciniakra panaszkodott.

A német szakvezető több, mérkőzés közben hozott döntését is kérdőre vonta, sőt kijelentette, undorító dolognak tartja, hogy a játékvezető közvetlenül a mérkőzés után már Carlo Ancelottival, a madridiak trénerével jókedvűen nevetgélt.

Ez a mérkőzés még nagyobb csalódás volt számomra, mint az első találkozó, mert most kezünkben volt a továbbjutás, amit saját hibáink miatt engedtünk ki a kezünkből. Négy gólt rúgtunk, és sokkal több helyzetünk is volt ellenfelünknél. Igaz, Alonso gólját visszavonta a videobíró kezezés miatt. Úgy gondolom, hogy a játékvezetőnek legalább annyi lett volna a dolga, hogy ő is megnézze az esetet, ne kizárólag kollégái döntésére hagyatkozzon