De most tényleg, akar itt valaki olasz bajnok lenni egyáltalán?

A csapat mellett szól, hogy egy meccs mínusszal is a liga legtöbb gólját szerezte (65) a Laziót (64) megelőzve, és hogy emellett a legkevesebbet is engedte (24), itt a Napoli (26) áll picit rosszabbul. Aligha sokkoló ezek után, hogy az Interé a bajnokság legjobb gólkülönbsége is, a forma pedig címvédést ígér.