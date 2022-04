Újabb csodás Real-feltámadás, ezúttal a Sevilla bánta

A királyi gárdát a hét elején meglegyintette a kiesés szele, de végül 0–3-ról felállva előbb hosszabbításra mentette a Chelsea elleni BL-negyeddöntőt, majd a ráadásban az elődöntőbe jutást is kiharcolta.

Nem úgy tűnik, hogy ez felébresztette volna a madridiakat, hiszen a meccs elején Anthony Martial lövése még kimaradt, a 21. percben Ivan Rakitic szabadrúgása már utat talált a kapuba (1–0).

Még fel sem ocsúdhattak a vendégek a kapott gólból, amikor már kettővel mentek a hazaiak, Erik Lamela vette be a madridi kaput (2–0).

A félidő hátralévő részében természetesen ezúttal is Karim Benzema igyekezett hátára venni a csapatát, három lövést is megeresztett, de szépítenie nem sikerült (a negyediket pedig lesről pazarolta el).

Sőt, a Real igazából még örülhetett is, hogy Eduardo Camavinga nem kapta meg a második sárgáját egy teljesen egyértelmű szabálytalanságra, és nem került emberhátrányba.



A fordulásra már nem is jött ki, a helyére érkező Rodrygo pedig a BL-hez hasonlóan ezúttal is fordulatot hozott a meccsbe, mert bár Benzema ziccerét még Bono védte, a cserejátékos már szépített (2–1).

Nem sokkal később Éder Militao löketénél kellett újra hárítania a sevillai kapusnak, majd Rodrygo sarkazása után Benzema tévesztett kevéssel célt, a túloldalon Jesús Navas próbálkozása jelezte, hogy még a hazaiak sem álltak le teljesen.

A 72. percben Rafa Mir a kapu torkából hagyta ki a meccslabdát, ezt pedig gyorsan büntette a Real, Vinícius Júnior vette át vállal a labdát, majd lőtt a kapuba – de ezt elsőre, és videózás után is kéznek értékelte a játékvezető, így nem ért a gól.

A 83. percben aztán összejött az érvényes gól is, Carvajal újabb gólpasszát Nacho lőtte a hálóba (2–2).

A Real Madrid ment előre a győzelemért, a 92. percben pedig Benzema a kismilliomodik helyzetéből csak betalált, megszerezve a három pontot eredményező találatot (2–3).

Az Atlético Madrid megint döbbenetes végjátékban győzte le az Espanyolt, azok után, hogy legutóbb a 99., most a 100. percben, büntetőből döntöttek az ezt a meccset amúgy emberhátrányban záró „matracosok” (2–1).

LA LIGA

32. FORDULÓ

Granada–Levante 1–4 (Collado 92., ill. D. Gómez 17., Morales 56. – 11-esből, Malsa 77., Soldado 95.)

Atlético Madrid–Espanyol 2–1 (Carraso 52., 100. – a másodikat 11-esből, ill. De Tomás 74.)

Athletic Bilbao–Celta Vigo 0–2 (Aspas 11., Beltrán 37.)

Sevilla–Real Madrid 2–3 (Rakitic 21., Lamela 25., ill. Rodrygo 50., Nacho 83., Benzema 92.)

Az élmezőny állása: 1. Real Madrid 75 pont (66–28), 2. Barcelona 60 (60–31, 30 meccs), 3. Sevilla 60 (46–25), 4. Atlético Madrid 60 (59–39), 5. Betis 57 (56–37), 6. Real Sociedad 55 (32–30), 7. Villarreal 49 (51–31)

(Borítókép: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)