Guardiolát lenyűgözi a Real Madrid-játékosok higgadtsága

A királyi gárda kőkemény menetrenden verekedte át magát, hiszen a végső győzelemre is esélyes riválist kapott a nyolcaddöntőben (PSG) és a negyeddöntőben (Chelsea) is.

A párizsiak ellen hiába voltak kétgólos hátrányban is már a spanyolok, Karim Benzema triplájával fordítani tudtak a párharcban, majd a francia világsztár Londonban is triplázott, úgy tűnt, az idegenbeli 3–1-gyel el is döntve a továbbjutás kérdését.

A címvédő máshogy gondolta, és már 3–0-ra is vezetett a Bernabéuban, de a Real játékosai ekkor sem estek kétségbe, kiharcolták a hosszabbítást, majd abban a továbbjutást is. Pep Guardiolát pedig ez igencsak lenyűgözte.

A két együttes a 2020-as nyolcaddöntőben is összecsapott egymással, akkor a Manchester City oda-vissza legyőzte a rekordelsőt.

Nagyon szoros csata volt, nüanszokon múlt – emlékezett vissza Guardiola. – Amit láttam a Realtól, különösen az előző körben, az megmutatta, milyen fából faragták a játékosokat. A legjobban az nyűgözött le, hogy minden nehézség ellenére, 3–0-s hátrányban is vannak játékosaik, akik képesek a hátukra venni a csapatot. Nem remegett náluk a labda, mint más együtteseknél ilyenkor. Luka Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal, David Alaba és Karim Benzema, mind előléptek.

A múltat tekintve aligha lehet egy lapon emlegetni a két együttest, hiszen a Real Madrid 13 BEK/BL-győzelme toronymagasan a legjobb mutató, míg a Manchester City eddig csak egy döntőig jutott – igaz, épp tavaly.

Ha a történelmük ellen kellene játszanunk, nem lenne esélyünk, ebben jobbak. Ugyanakkor ég a vágy bennünk, hogy bizonyítsunk ellenük, hihetetlen teszt lesz ez számunkra. Együtt, egymásért kell küzdenünk, amikor nyomás alatt vagyunk, és támadnunk, amikor nálunk van a labda. Ugyanaz a helyzet lesz, mintha a Bayern vagy a Barcelona ellen játszanánk, amelyek szintén rengetegszer jutottak el idáig. Az utóbbi időszakban ezt mi is kezdjük hozni, ami jó hír

– tette hozzá a katalán tréner.

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.00: Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol)

(Borítókép: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images)