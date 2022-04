Rekordfizetéssel csábítják Sevillába a Real Madrid-támadót

Az As értesülése szerint a Real Madrid támadó középpályásával, Iscóval erősítené meg a keretét a Betis.

A szélsőként is bevethető 30 éves futballista szerződése a nyáron lejár a királyi gárdánál, így szabadon válthat klubot.

A kupagyőztes zöld-fehérek az As értesülése szerint már meg is egyeztek Iscóval, aki két év alatt akár több mint 20 millió eurót is kereshet – igencsak meggyőző aláírási bónusszal.



Ez az összeg új rekord lehet a sevillai klubnál.

Isco 2013-ban 30 millió euróért érkezett a Málagától a Real Madridhoz, ahol azóta 351 tétmeccsen 53 gólt és 56 gólpasszt jegyzett, nyert négy Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnokságot, három Spanyol és európai Szuperkupát, két bajnoki címet és egy Király-kupát.

(Borítókép: Denis Doyle/Getty Images)