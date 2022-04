Csak a Bayern ellen volt még ennél is rosszabb a Real sorozata

Bár a két csapat első négy mérkőzéséből kettőt a Real Madrid nyert meg kettő döntetlen mellett, és 2016-ban finálét ért az 1–0-s összesítés a királyi gárda számára, azóta mind a három fellépésen a manchesteriek győztek. A gólkülönbség is az angolok számára kedvezőbb immár, 11–10.

A Manchester City a 24. meccsét játszotta spanyol csapat ellen a nemzetközi porondon, és immár itt is pozitív a mérleg, öt döntetlen és kilenc vereség mellett ez már a 10. győzelme volt. A királyi gárdának ez a 16. veresége volt, 13 döntetlen mellett 18 siker a mérleg.

Csak a Bayernnek volt még ennél is jobb szériája

A Real Madrid harmadszor kapott ki egy csapattól egymás után legalább három alkalommal, a 2000-es évek elején a Bayern München négyszer is diadalmaskodott ellene, majd a Juventus hozott össze ugyancsak hármas szériát a City előtt.

3 - El Real Madrid ha perdido tres partidos seguidos ante un mismo rival por tercera vez en la historia de la Liga de Campeones (cuatro vs Bayern de Múnich en abril de 2002 y tres ante la Juventus en noviembre de 2008). Jaqueca. pic.twitter.com/OiVPQaWwsV

Pep Guardiola a 20. alkalommal vezette csatába az övéit (Barcelona, Bayern München, Manchester City) a Real Madrid ellen, és ez már a 12. sikere volt a 13-szoros BEK/BL-győztessel szemben. Erre a mennyiségre négy döntetlen és négy vereség jutott.

Carlo Ancelottinak továbbra sem megy a Manchester Cityvel szemben, hiszen a kilencedik összecsapásából nyolcadszor is vesztesen hagyta el csapata (Chelsea, Everton, Real Madrid) a játékteret, és csupán egy győzelmet tud felmutatni.

A 2014-es Real–Bayern-elődöntő kettős sikere után Guardiolával szemben is pocsék a mérleg, mind az öt találkozásuk során a katalán tréner örülhetett.

A Real Madrid sokáig indokolatlanul kritizált francia csatára továbbra is bomba formában van, a kapu előtt valóságos „gyilkosnak” számít. A La Ligában nincs ellenszere, 25 találatával tízzel vezeti az üldözőket, így öt körrel a vége előtt olyan biztos a gólkirályi címe, mint a fővárosiak bajnoki aranya (hiszen a Barcelona és a Sevilla hátránya egyaránt 15 pont).

A Bajnokok Ligája kieséses szakaszában sem lehet nála jobb szériában lévő játékost találni, a PSG elleni nyolcaddöntőben három, a Chelsea elleni elődöntőben négy, a manchesteri elődöntőben két gólt szerzett, összességében pedig már 14 találatnál jár, így megelőzte a negyeddöntő előtt még éllovas Robert Lewandowskit (13).

Mivel a Bayern lengyel csatára mellett az Ajaxszal 11-szer eredményes Sébastien Haller sem gyarapíthatja már a góljainak számát, Benzema gyakorlatilag a BL-ben is gólkirálynak tekinthető, hiszen a még aktív játékosok között második (összességében negyedik) Mohamed Szalah hátránya már hat találat (8).

Történelmileg is erős Benzema BL-idénye, hiszen csak Cristiano Ronaldo (3x) és Lewandowski tudott ennél jobban zárni.

A legtöbb BL-gól egy idényben

A City elleni második találata a végjátékban pedig kifejezetten szemtelen volt.

WHAT A PHOTO! pic.twitter.com/srNxUd7R5V

Benzema az idénybeli 41. tétmeccsén megszerezte a 40. és 41. találatát is, ezzel pedig immár öttagú azoknak a játékosoknak a listája, akik elértek legalább 40 gólt a Realban egy szezon alatt. Korábban ez Puskás Ferencnek, Alfredo Di Stéfanónak, Hugo Sáncheznek (2×) és Cristiano Ronaldónak (8×) sikerült.

Ez a hét találat hármas holtversenyben a legtöbb, ami egy elődöntős BL-meccsen esett, 1995 áprilisában az Ajax 5–2-re legyőzte a Bayern Münchent, 2018-ban pedig a Liverpool verte szintén 5–2-re a Romát.

7 - Ce match entre Manchester City et le Real Madrid (4-3) est la rencontre la plus prolifique en demi-finale de la Ligue des Champions, à égalité avec Ajax v Bayern en avril 1995 (5-2) et Liverpool v Roma en avril 2018 (5-2). Epoustouflant. #MCIRMA pic.twitter.com/8Sm1UpCdQZ