A Barcelona elhagyja a Camp Nout

A The Athletic információja szerint az FC Barcelona a 2023–2024-es szezonban lesz kénytelen másik létesítményben játszani a hazai meccseit, és állítólag már meg is van a helyszín. Joan Laporta klubelnöke arról számolt be, hogy a 99 000 férőhelyes Camp Nou az Espai Barca nevű monumentális projekt keretein belül újul meg, ami egyébként a város legtöbb sportlétesítményét érinti. Hozzátette, a munkálatok már a mostani szezon végeztével elkezdődnek az alsó és a középső karéjban, de ez nem lesz hatással a következő idényre vonatkozó kapacitásra.

A harmadik karéjt a tervek szerint teljesen elbontják 2023 nyarán, ezért kell új otthon után néznie a csapatnak, 1957 óta először.

Az ideiglenes hazai pálya az Olimpiai Stadion lesz (más néven Estadi Olimpic Lluis Companys), amely 60 000 főt képes befogadni. Korábban Király Kupa-döntőket és válogatott mérkőzéseket is rendeztek itt, sőt még az andorrai nemzeti együttes is itt fogadta Angliát.

A renoválást a 2025–2026-os idényben befejezik, de a csapat már 2024-ben visszatérne, viszont csak 50%-os kihasználtság mellett. A megújult Camp Nounak új neve is lesz, méghozzá Spotify Camp Nou.

(Borítókép: Getty Images)