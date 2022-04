Gulácsiék parádés hajrábeli góllal kerültek előnybe az El-ben

A Lipcse mestere, Domenico Tedesco Gulácsi Pétert és Szoboszlai Dominikot is a kezdőbe nevezte, Willi Orbánra viszont eltiltás miatt nem számíthatott. Előbbinek az első félidőben semmi dolga nem volt, Szoboszlainak viszont volt néhány ígéretes megmozdulása, de a skótok annyira masszívan védekeztek, hogy a hazaiaknak sem jött össze igazán nagy helyzet 45 perc alatt.

A fordulás után a Rangers kis híján megszerezte a vezetést, ám Ryan Kent éles szögből leadott lövése elsuhant a kapu mellett. A Leipzig is éledezett, Szoboszlai lekészítéséből Christopher Nkunku próbálkozott, de a középre tartó lövését probléma nélkül hárította Allan McGregor az 53. percben.

Ez volt a találkozó első kapura tartó lövése.



Nem sokkal később Konrad Laimer is célba vette a Rangers kapuját, de ez a kísérlet alig vánszorgott el McGregorig. Aztán a 70. perc meghozta az első igazán nagy lehetőséget, Nkunku szépen tört be a skótok tizenhatosán belülre, a védők és McGregor mellett is elhúzta a labdát, aztán 11 méterről a lelátóra bombázta az üres kapu helyett.

A túloldalon Gulácsi Péter is megismerkedett a labdával, Kent próbálta meglepni, de magabiztosan védett. Ekkor Szoboszlai már nem volt a pályán, akit André Silva váltott a 71. percben.

Fokozta a tempót a Lipcse a hajrára, a 83. percben Tyler Adams távoli löketét látványos mozdulattal ütötte fölé McGregor.

A szöglet után viszont már ő is tehetetlen volt, mert ugyan a védők kifejelték Nkunku beadását, de pont Angeliño elé, aki 19 méterről gyönyörűen, kapásból bombázott a Rangers kapujába.

Több csattanó nem maradt a végére, a Leipzig egygólos előnnyel utazhat a skóciai visszavágóra, a Rangers pedig a második félidei teljesítményére építhet.

A másik eldöntőn West Ham United hamar bajba került a Frankfurt ellen, amely már az 1. percben megszerezte a vezetést Londonban Ansgar Knauff révén, aki jól robbant be Rafael Borre beadására. A haziaknak 20 perc kellett az egyenlítéshez: Manuel Lanzini szabadrúgását Kurt Zouma fejelte középre, ahol Michail Antonio bevetődve egyenlített.

A második játékrészt is jól kezdte a német együttes, az 54. percben egy szép összjáték végén Djibril Sow közeli lövését még védte Alphonse Aréola, Kamada Daicsinek viszont csak az üres kapuba kellett bepasszolnia az ismétlést. A hajrában a japán játékos akár duplázhatott volna, de a kapufát találta el, azonban a Frankfurt így is remek helyzetben várhatja a hazai visszavágót, mivel a ráadásban Jarrod Bowen pazar ollózása is a lécen csattant.

Eredmények, Európa-liga, elődöntők, 1. mérkőzés:

RB Leipzig (német)–Glasgow Rangers (skót) 1–0 (0–0)

West Ham United (angol)–Eintracht Frankfurt (német) 1–2 (1–1)

A Konferencialigában a Leicester hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Romával, míg a Feyenoord 3–2-re nyert otthon a Marseille ellen.

(Borítókép: a lipcsei játékosok ünneplik a gólt a Rangers elleni El-elődöntőben. Fotó: Getty Images.)