Az Atlético legyőzte a tartalékos Realt a madridi derbin

Az újabb drámai BL-párharcot abszolváló királyi gárda a számára tét nélküli derbire kifejezetten tartalékosan állt fel, hiszen az Aranylabda-favorit Karim Benzema, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Luka Modric és Vinícius Júnior is csak a kispadon kapott helyet.

Ennek fényében annyira nem meglepő, hogy a BL-ért küzdő „matracosok” voltak aktívabbak a mérkőzésen, és a 40. percben Yannick Carrasco büntetőjével vezetést is szereztek (1–0).

A fordulást követően a szünetben érkező Antoine Griezmann lövése indított meg egy ötperces szérát, amely során Casemiro, Carrasco, majd Matheus Cunha is betalálhatott volna rövid idő alatt – de ez egyiküknek sem jött össze.

Carlo Ancelotti fél órával a meccs vége előtt Vinícius Júniort és Fede Valverdét is beküldte, utóbbi kétszer is közel került az egyenlítéshez, de ahogyan Griezmann hajrábeli duplája, az ő két lehetősége is kimaradt, így az Atlético Madrid fontos három pontot szerzett meg.

Ami a nap többi meccsét illeti, a BL-ben elődöntőig jutó Villarreal a 95. percben bukta el a győzelmet a Sevillával szemben, és mindhárom korai meccsen ikszeltek a felek.

LA LIGA

35. FORDULÓ

Getafe–Rayo Vallecano 0–0

Villarreal–Sevilla 1–1 (Lo Celso 86., ill. Koundé 95.)

Espanyol–Osasuna 1–1 (Melamed 67., ill. Kike Barja 42.)

Atlético Madrid–Real Madrid 1–0 (Carrasco 40. – 11-esből)

Az élmezőny állása: 1. Real Madrid 81 pont (73–30, már bajnok), 2. Barcelona 69 (65–35), 3. Sevilla 65 (51–29), 4. Atlético Madrid 64 (60–41), 5. Betis 58 (57–40), 6. Real Sociedad 56 (34–34)

(Borítókép: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images)