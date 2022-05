16 év után nyerte meg az FA-kupát a Liverpool

Jürgen Klopp csapata kezdte jobban a találkozót, az első tíz percben két komoly lehetősége is volt a vörös mezeseknek, ám előbb Thiago Alcantara maradt le centikkel Luis Díaz beadásáról, majd éppen ő kapott nagyszerű labdát Trent Alexander-Arnoldtól, de 13 méterről Édouard Mendybe lőtte a ziccerét.

Nagyjából 20 percre volt szükségük a londoniaknak, hogy rendezzék soraikat, és utána átvették a játék irányítását, és veszélyesebben játszottak. Christian Pulisic és Marcos Alonso előtt is adódott két-két óriási gólszerzési lehetőség, ám sem az amerikai támadó, sem a spanyol szárnyvédő nem tudott élni a helyzetekkel.

Gól nélküli döntetlennel mehettek tehát pihenőre a csapatok, az első félidő rezüméjéhez pedig még hozzátartozik Mohamed Szalah ártatlan szituációban történt sérülése, az egyiptomit egy húzódás miatt a 33. percben le kellett cserélni, Diogo Jota váltotta.

A Chelsea viszont a második játékrészt is ott folytatta, ahol az elsőt abbahagyta: megint csak Pulisic és Alonso került közel a gólszerzéshez, ám előbbi próbálkozásánál Alisson védett hatalmasat, utóbbi szabadrúgása pedig a keresztlécen csattant. A túloldalon Díaz volt a legaktívabb, aki két távoli lövéssel is próbálkozott bő egyórányi játékot követően, egyik sem talált azonban kaput.

Ezt követően bár nagy volt az iram, inkább mezőnyben folyt a harc, lövésig nem jutottak el a csapatok. A hajrában viszont igen, méghozzá a Liverpool, amely a 84. minutumban kétszer is eltalálta a kapufát:

előbb Díaz kiszorított helyzetből a 16-os jobb oldaláról a bal oldalit, majd Andrew Robertson érkezett a hosszún James Millner jobbról érkező beadására, ő a jobb kapufára belsőzött közelről.

A portugál szélsőnek volt még egy ígéretes lökete a ráadásban is, ám az is mellészállt, így 0–0-lal ért véget a rendes játékidő, jöhetett a 2×15 perces hosszabbítás.

Az első negyedórában kezdeményezőbb volt Tuchel együttese, amely főleg pontrúgásokból alakított ki lehetőségeket, Alisonnak azonban nem volt szüksége bravúrra. A második 15 percben már pláne érezhető volt a csapatokon a fáradtság, felesleges kockázatot már egyik gárda sem vállalt, így jöhettek a tizenegyesek.

A hirtelen halált aztán a Liverpool bírta jobban idegekkel, a londoniaknál César Azpilicueta mellett Masont Mount is hibázott, míg a vörösöknél csak Sadio Mané nem lőtte be saját büntetőjét, így végül 6–5-ös különbséggel Jürgen Klopp csapata nyerte a tizenegyespárbajt és így 16 év után az FA-kupát is.

ANGOL FA-KUPA

Döntő

Liverpool–Chelsea 0–0 – tizenegyesekkel: 6–5

London, Wembley Stadion, 89 000 néző. V: Pawson

Liverpool: Alisson – Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk (Matip, 91.), Robertson (Cimikasz, 111.) – N. Keita (Milner, 74.), Henderson, Thiago Alcántara – Szalah (Diogo Jota, 33.), Mané, Luis Díaz (Firmino, 98.). Vezetőedző: Jürgen Klopp.

Chelsea: É. Mendy – T. Chalobah (Azpilicueta, 105.), Thiago Silva Rüdiger – R. James, Jorginho, Kovacic (Kanté, 66.), Mikel Alonso – Mount, Pulisic (Loftus-Cheek, 105., Barkley, 119.) – R. Lukaku (Zijes, 85.). Vezetőedző: Thomas Tuchel.

(Borítókép: Marcos Alonso, a Chelsea (j) és Trent Alexander-Arnold, a Liverpool játékosa az angol labdarúgó-FA-kupa döntőjében játszott Chelsea–Liverpool-mérkőzésen a londoni Wembley Stadionban 2022. május 14-én. Fotó: MTI / EPA / Neil Hall)