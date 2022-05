A Barcáé az ezüst, a bronzról és a bennmaradásról az utolsó forduló dönt

Noha a bajnoki címet már korábban megszerezte a Real Madrid, így is rengeteg nyitott kérdés maradt a La Liga hajrájára. A Barcelona ezüstérme sem volt bebiztosítva az utolsó előtti, 37. forduló előtt, a dobogóért és az európai kupaszereplést jelentő helyekért hatalmas harc zajlott, akárcsak a bennmaradásért a tabella alsó régiójában. Az Espanyol–Valencia (1–1) mérkőzés kivételével az összeset vasárnap, egy időben rendezték, így a virtuális tabella folyamatosan változott.

Az Atlético Madrid és a Sevilla egymás között meccselhette le a bronzérem sorsát, sőt az Atléticónak egy győzelemmel és egy Barcelona-vereséggel még az ezüstre is maradt volna esélye a zárókör előtt. Diego Simeone a kezdőbe nevezte az utolsó hazai atléticós meccsén szereplő Luis Suárezt, de nem ő, hanem José Giménez szerzett vezetést a csapatnak fél óra elteltével. A fővárosiak tartották is az eredményt, ám a 85. percben érkezett a 200. profi mérkőzésén pályára lépő Jusszef en-Nesziri, és kiegyenlített.

A hajrára a Sevilla egy piros lap miatt elvesztette edzőjét, Julen Lopeteguit, de kibekkelte a végét, így az utolsó fordulóban megelőzheti az Atléticót, valamint bebiztosította a jövő évi Bajnokok Ligája-indulását.

Szintén közvetlen riválisok találkoztak a Villarreal–Real Sociedad-összecsapáson, ahol a vendégek szerették volna megszerezi a 6., egyben Európa-ligát erő helyet. Az idén a BL-ben a legjobb négy közé bejutó hazaiak egy győzelemmel pontszámban beérhették volna a baszkokat, és Francis Coquelin révén előnybe is kerültek az első félidő hajrájában. A szünet után Alexander Isak válaszolt, rá 17 percre pedig Martin Zubimendi találatával fordított is a San Sebastian-i gárda, és ez is maradt a végéig, így a Real Sociedad biztosan El-induló, a Villarrealnak pedig még a Konferencia-liga sem biztos.

A forduló előtt sereghajtó és már biztos kieső Levante az éppen előtte tanyázó Alavést próbálta magával rántani a másodosztályba, és sikerült is, miután 3–1-re győzött.

A Mallorca a Rayo Vallecano ellen igyekezett előrefelé menekülni a 18. helyről, ami össze is jött egy hajrábeli gólnak köszönhetően, a 17. Cádiznak viszont a Real Madriddal szemben kellett bravúrt bemutatnia.

A már bajnok Real tartalékos összeállításban lépett pályára, de papíron így is jóval komolyabb játékerőt képviselt, mint ellenfele. Carlo Ancelotti együttese már az 5. percben előnybe került Mariano Diaz góljával, ám a hazaiak Ruben Sobrino bombájával még az első félidőben egalizáltak. A kiscsapat a második félidőben a vezetést is megszerezhette volna, azonban a Real ukrán kapusa, Andrij Lunyin kivédte Alvaro Negredo büntetőjét, az eredmény pedig később már nem változott. A Mallorca sikere miatt a Cádiz visszacsúszott a 18. pozícióba.

Mindössze egyetlen meccsen nem született gól, a Barcelona nem bírt idegenben a Getaféval, ám az Atlético ikszének köszönhetően így is bebiztosította a második helyét a bajnokságban.

Eredmények:

Athletic Bilbao–Osasuna 2–0

Atlético Madrid–Sevilla 1–1

Betis–Granada 2–0

Cádiz–Real Madrid 1–1

Celta Vigo–Elche 1–0

Getafe–Barcelona 0–0

Levante–Alavés 3–1

Mallorca–Rayo Vallecano 2–1

Villarreal–Real Sociedad 1–2